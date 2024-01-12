Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії

12 січня 1907 року народився український конструктор космічних кораблів Сергій Корольов. 1909-го – художниця Марія Примаченко. 1972-го КДБ провів в Україні масові арешти дисидентів. 1998-го 19 країн ЄС підписали протокол про заборону клонування людини.

Свята та пам’ятні дати 12 січня

12 січня в Україні – День українського політв’язня.

Також відзначають: День гирі, День курки “Каррі”, День марципану, День гарячого чаю.

12 січня в історії

12 січня 1907 року в Житомирі народився видатний конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, який першим у світі відправив людину до космосу.

Батьки Корольова розійшлися, коли він був маленьким. Ранні роки провів з бабусею та дідусем, і з дитинства виявляв значні здібності до математики. Інженерні здібності хлопця надалі підтримував вітчим, який мав два дипломи інженера з електричних машин. Саме вітчим записав пасинка у модельний гурток портового клубу. З юності Корольов входив до Товариства авіації та повітроплавання України, займався вітрильним спортом. А 1924-го Товариство авіації вже затвердило перший проєкт планера, розробленого Корольовим. Восени він вступив до Київського політехнічного інституту на механічний факультет. А згодом, бажаючи займатися виключно літакобудуванням, перевівся до Москви. Дипломною роботою конструктора став власний двомісний літак, а науковим керівником проєкту погодився бути Андрій Туполєв. Літак “СК-4” Корольова успішно пройшов випробування.

Надалі конструктор успішно працював та створював нові моделі літальних апаратів. Коли у Москві сформували Реактивний науково-дослідний інститут, Корольова там призначили заступником начальника. Він очолив провідний відділ крилатих ракет. Однак пробув на посаді недовго, адже це був час тотальних репресій – 1930-ті. 1938-го геніального інженера визнали “співучасником контрреволюційної троцькістської організації всередині РНДІ” і засудили до 10 років виправно-трудових таборів із конфіскацією майна. Конструктор боровся – на його підтримку виступила значна кількість поважних колег, він сам двічі писав Сталіну. Спочатку Корольову дещо зменшили термін – до 8 років. А 1940-го замінили покарання на відбування терміну в ЦКБ-29. Очолював це конструкторське бюро колишній керівник диплома Корольова, також засуджений Андрій Туполєв. А потім конструктора перевели до іншої “шарашки” (як тоді називали секретні НДІ та проєктні інститути, де засуджені інженери працювали під контролем КДБ) – до Казані.

27 липня 1944 року Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення достроково звільнити Корольова від арешту, з нього зняли судимість. Але, звичайно, варіантів працювати “не на контору” він не мав. Конструктор при цьому атакував керівництво країни листами, переконуючи в необхідності створення балістичних і крилатих ракет далекого радіусу дії. І до нього таки дослухалися. З 1946 року Корольов вже став головним конструктором балістичних ракет та начальником відповідного відділу НДІ-88. Під його керівництвом створили низку балістичних ракет. 1956-го конструктор очолив найбільший у СРСР ракетний центр – ОКБ-1. Саме в цей період під його керівництвом створено першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету Р-7. Вона стала основою для подальшої розробки низки ракет-носіїв. Корольов сконструював перший штучний супутник Землі, успішно запущений 1957-го, космічні кораблі “Восток” і “Восход”. Під керівництвом українського конструктора 12 квітня 1961 року відбувся перший політ у космос людини – Юрія Гагаріна.

Під керівництвом головного конструктора Корольова створили перші космічні апарати серій “Місяць”, “Венера”, “Марс”, “Зонд”, деякі супутники серії “Космос”, а також проєкт космічного корабля “Союз”.

“У СРСР Сергій Корольов був засекреченою особою. Крім вищого радянського керівництва та колег, всі інші знали його лише як головного конструктора. Він постійно перебував під охороною, немов у “золотій клітці”, – пише про конструктора Український інститут національної пам’яті. – У 1957-му Нобелівський комітет хотів вручити премію в галузі фізики людині, яка відкрила людству шлях у космос. Однак, радянське керівництво не розкрило прізвище головного конструктора. Воно стало відоме тільки після смерті вченого. Тоді й пришла всесвітня слава”.

За офіційною версією, Корольов помер 14 січня 1966 року від гострої серцевої недостатності під час операції на кишечнику. Але в СРСР, звичайно, не повідомляли, що під час операції конструктора не змогли екстрено інтубувати через те, що під час репресій слідчий НКВС зламав Корольову щелепу – кістки зрослися неправильно, і щелепи ніколи більше повністю не відкривалися.

12 січня 1909 року на Київщині народилася художниця Марія Примаченко – відома не весь світ представниця “наївного мистецтва”.

Яскраві казкові створіння української художниці вражали поціновувачів мистецтва на виставках у Франції, Польщі, Німеччині та багатьох інших країнах. А сама вона все життя прожила в рідному селі. У дитинстві дівчинка перехворіла на поліомієліт, і після цього ходила виключно на милицях. Творчий шлях Марія розпочала з розпису власного будинку. Згодом – розмалювала будинки сусідам. Відомою в СРСР вона стала 1936 року, коли отримала диплом І ступеня на Всеукраїнській виставці народного мистецтва. А вже 1937-го її роботу експонували на Міжнародній виставці в Парижі, згодом – в інших європейських столицях. У 1930-ті європейські музеї купували роботи Примаченко.

Але успіх був нетривалим – розпочалася Друга світова війна. Усім було не до мистецтва. Сама художниця пережила тяжку втрату – на фронті загинув її чоловік. Він так і не побачив новонародженого сина Федора (він, до речі, пішов шляхом матері та став заслуженим художником України). Декілька років після трагічної загибелі коханого Марія взагалі не брала кисть у руки. Але потім все ж таки знову почала малювати. Однак у повоєнній радянській реальності інтересу до її творчості не було. Вона заробляла на життя, створюючи оригінальний одяг та весільні сукні для земляків. А радянська преса принизливо називала талановиту майстриню “колгоспною художницею”. Нині картини цієї “колгоспної художниці” зберігаються у найвідоміших галереях Франції, Болгарії, Австрії, Угорщини, Канади, Бельгії, Данії, Швеції, Португалії, Польщі тощо. Загалом вона створила понад 800 картин. Новий бум популярності Примаченко у світі розпочався з трагічних причин – коли після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти знищили музей в Іванкові (там зберігалася частина картин художниці, але більшість вдалося врятувати). 2023-го її роботи стали частиною головної програми Венеційської бієнале.

12 січня 1967 року вперше в історії кріонували (глибоко заморозили) тіло людини. Першим, хто вирушив у кріосховище, сподіваючись на прогрес і можливість “воскресіння”, став професор психології Університету Каліфорнії Джеймс Бедфорд.

Бедфорд помер у неповні 74 роки від раку. Ще в 1965 році, знаючи про свій діагноз, професор відгукнувся на пропозицію фахівців із кріонування. Вони тоді шукали добровольця, який погодиться на кріонування – для першого клієнта ця процедура була безкоштовною. Тіло Бедфорда заморозили за кілька годин після смерті – у місті Глендейл у Каліфорнії 12 січня 1967 року. Детальніше.

12 січня 1972 року КДБ провів в Україні серію арештів дисидентів. Серед них – В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Євген Сверстюк, Леонід Плющ та інші. Загалом у 1972 році заарештували близько 100 осіб. А протягом 1972 – 1974 років – майже 200. Докладніше. 1974-го В’ячеслав Чорновіл звернувся із заявою до голови президії Верховної Ради УРСР. Він повідомив, що щороку 12 січня проводитиме одноденне голодування, вимагаючи справедливого перегляду своєї справи та аналогічних політичних справ. Саме тому 12 січня в Україні неофіційно відзначають День українського політв’язня.

12 січня 1998 року 19 країн ЄС підписали “Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвенції Ради Європи “Про права людини та біомедицину” 1997 року”.

Як тоді повідомляли ЗМІ, рішення заборонити клонування обговорювали протягом тривалого часу, але значно прискорили підписання після заяви фізика з Чикаго Річарда Сіда, що він клонує дитину протягом двох років. Країни-підписанти є членами Ради Європи. Вони погодилися ухвалити закони, що забороняють клонування. Наразі кількість тих, хто підписав протокол, зросла до майже 30 країн. Цей документ до сьогодні є єдиним міжнародним договором, який встановлює заборону клонування людини. У тексті протоколу підписанти пояснюють свою позицію так: “інструменталізація людських істот шляхом навмисного створення генетично ідентичних людських істот є несумісною із гідністю людини і, таким чином, становить зловживання біологією та медициною”. За час, що минув з моменту підписання, за повну заборону всіх досліджень, що пов’язані з можливістю клонування людини, висловилася наукова рада при міністерстві освіти Японії. Також офіційно проти традиційно виступає керівництво США (хоча, як і в багатьох інших питаннях, позиції у різних штатах різні; а на початку 2008-го місцеві вчені заявляли, що їм вдалося клонувати людину – точніше 5 ембріонів, які після процедури прожили п’ять днів). У 2005-му ухвалили Декларацію ООН про клонування людини. Вона закликає заборонити всі форми клонування людей. Хоча цей документ – лише “про наміри”, він не є обов’язковим для виконання. Категорично проти клонування виступає, звісно, ​​церква. В офіційному Ватикані наголошують на неможливості “втручання в акт божого творіння”. А Папа Римський виступав із заявою про те, що подібні експерименти “знищують людську особистість”.

12 січня 2010 року на Гаїті сталися два масштабні землетруси, які зруйнували і пошкодили значну частину будівель і спричинили загибель 100 тисяч людей. Ще 3 млн людей постраждали. Збитки від землетрусу оцінили на суму близько 9 млрд доларів.

Церковне свято 12 січня

12 січня вшановують пам’ять мучениці Тетяни і з нею в Римі замучених. Свята Тетяна була родом із заможної римської родини. Її батько тричі ставав консулом, але був таємним християнином. Тож дочку виховав у цій вірі. Тетяна не стала виходити заміж, а з юності віддала себе на служіння церкві. Вона стала дияконисою в одному з римських храмів. Під час чергового загострення гонінь проти християн Тетяну схопили та привели до храму Аполлона, аби змусити її принести жертву. Коли ж свята помолилася, стався землетрус, ідола рознесло в шматки, а частина храму повалилася, придушивши жерців та багатьох язичників. Святу побили та викололи очі. Але вона продовжувала молитися – і тоді кати побачили, як діву оточили чотири ангели – і відводили від неї удари. Усі, хто побачив це, повірили в Христа. Усіх, хто прийняв християнство, стратили. А Тетяну продовжили мучити. Але самі мучителі знемогли та заявили, що хтось невидимий б’є їх залізними прутами. Дев’ять катів одразу померли. Тоді святу кинули до в’язниці. А коли наступного дня знову привели на суд, то мучителі були вражені її чудовим зціленням. Діва була цілком здоровою та ще прекраснішою, ніж раніше. Тетяну почали вмовляти принести жертву богині Діані. Мучениця прикинулася, що згодна. Тоді її привели до капища. Однак там Тетяна перехрестилася і почала молитися. Раптом блискавка спопелила ідола, жертви та жерців. Тоді святу знову катували та кинули до в’язниці. Але до неї знову з’явилися ангели та зцілили рани. Знущання з Тетяни продовжили: її віддавали на розправу леву, кидали у вогонь, обстригли волосся. Нарешті – замкнули у храмі Зевса. Але коли на третій день у храм увійшли жерці, то побачили розбиту в пилюку статую Зевса, а Тетяну – живу та непохитну. Тоді їй винесли смертний вирок і відтяли голову мечем. Разом зі святою стратили її батька.

Народні прикмети

Якщо 12 січня погода ясна та морозна, то урожай цього року буде гарний.

Якщо небо зоряне – весна прийде рано.

Сніг 12 січня – до дощового літа, а хуртовина – до великого врожаю хліба.

Що не можна робити 12 січня

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати та прати.

Не можна відмовляти в милостині й допомозі.