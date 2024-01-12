Сегодня 12 января: какой праздник и день в истории

12 января 1907 года родился украинский конструктор космических кораблей Сергей Королев. В 1909-м – художница Мария Примаченко. В 1972-м КГБ провел в Украине массовые аресты диссидентов. В 1998-м 19 стран ЕС подписали протокол о запрете клонирования человека.

Праздники и памятные даты 12 января

12 января в Украине – День украинского политзаключенного.

Также отмечают: День гири, День курицы «Карри», День марципана, День горячего чая.

12 января в истории

12 января 1907 года в Житомире родился выдающийся конструктор космических кораблей Сергей Королев, который первым в мире отправил человека в космос.

Родители Королева разошлись, когда он был маленьким. Ранние годы провел с бабушкой и дедушкой, и с детства проявлял значительные способности к математике. Инженерные способности парня в дальнейшем поддерживал отчим, у которого было два диплома инженера по электрическим машинам. Именно отчим записал пасынка в модельный кружок портового клуба. С юности Королев входил в Общество авиации и воздухоплавания Украины, занимался парусным спортом. А в 1924-м Общество авиации уже утвердило первый проект планера, разработанного Королевым. Осенью он поступил в Киевский политехнический институт на механический факультет. А впоследствии, желая заниматься исключительно самолетостроением, перевелся в Москву. Дипломной работой конструктора стал собственный двухместный самолет, а научным руководителем проекта согласился быть Андрей Туполев. Самолет «СК-4» Королева успешно прошел испытание.

В дальнейшем конструктор успешно работал и создавал новые модели летательных аппаратов. А когда в Москве сформировали Реактивный научно-исследовательский институт, Королева там назначили заместителем начальника. Он возглавил ведущий отдел крылатых ракет. Однако пробыл в должности недолго, ведь это было время тотальных репрессий – 1930-е. В 1938-м гениального инженера признали «соучастником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ» и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Конструктор боролся – в его поддержку выступило значительное количество уважаемых коллег, он сам дважды писал Сталину. Сначала Королеву несколько уменьшили срок – до 8 лет. А в 1940-м заменили наказание на отбывание срока в ЦКБ-29. Возглавлял это конструкторское бюро бывший руководитель диплома Королева, также ни за что осужденный Андрей Туполев. А потом конструктора перевели в другую «шарашку» (как тогда называли секретные НИИ и проектные институты, где осужденные инженеры работали под контролем КГБ) – в Казань.

27 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение досрочно освободить Королева от ареста, с него сняли судимость. Но, конечно, вариантов работать «не на контору» у него не было. Конструктор при этом атаковал руководство страны письмами, убеждая в необходимости создания баллистических и крылатых ракет дальнего радиуса действия. И к нему все-таки прислушались. С 1946 года Королев уже стал главным конструктором баллистических ракет и начальником соответствующего отдела НИИ-88. Под его руководством создали ряд баллистических ракет. В 1956-м конструктор возглавил крупнейший в СССР ракетный центр – ОКБ-1. Именно в этот период под его руководством создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Она стала основой для разработки в дальнейшем ряда ракет-носителей. Королев сконструировал первый искусственный спутник Земли, успешно запущенный в 1957-м, космические корабли «Восток» и «Восход». Под руководством украинского конструктора 12 апреля 1961 года состоялся первый полет в космос человека — Юрия Гагарина.

Под руководством главного конструктора Королева создали первые космические аппараты серий «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», некоторые спутники серии «Космос», а также проект космического корабля «Союз».

«В СССР Сергей Королев был засекреченным лицом. Кроме высшего советского руководства и коллег все остальные знали его только как главного конструктора. Он постоянно находился под охраной, как в «золотой клетке», — пишет о конструкторе Украинский институт национальной памяти. — В 1957-м Нобелевский комитет хотел вручить премию в области физики человеку, открывшему человечеству путь в космос. Однако советское руководство не раскрыло фамилию главного конструктора. Оно стало известно только после смерти ученого. Тогда и пришла всемирная слава».

По официальной версии, Королев умер 14 января 1966 года от острой сердечной недостаточности во время операции на кишечнике. Но в СССР, конечно, не сообщали, что во время операции конструктора не смогли экстренно интубировать из-за того, что во время репрессий следователь НКВД сломал Королеву челюсть – кости срослись неправильно, и челюсти никогда больше полностью не открывались.

12 января 1909 года в Киевской области родилась художница Мария Примаченко – известная не весь мир представительница «наивного искусства».

Яркие сказочные создания украинской художницы поражали ценителей искусства на выставках во Франции, Польше, Германии и многих других странах. Сама она всю жизнь прожила в родном селе. В детстве девочка переболела полиомиелитом, и после этого ходила исключительно на костылях. Творческий путь Мария начала с росписи собственного дома. Впоследствии – разрисовала дома соседям. Известной в СССР она стала в 1936 году, когда получила диплом I степени на Всеукраинской выставке народного искусства. А уже в 1937-м ее работу экспонировали на Международной выставке в Париже, впоследствии – в других европейских столицах. В 1930-е европейские музеи покупали работы Примаченко.

Но успех был непродолжительным – началась Вторая мировая война. Всем было не до искусства. Сама художница пережила тяжелую потерю – на фронте погиб ее муж. Он так и не увидел новорожденного сына Федора (он, кстати, пошел по пути матери и стал заслуженным художником Украины). Несколько лет после трагической гибели любимого Мария вообще не брала кисть в руки. Но потом все же снова начала рисовать. Однако в послевоенной советской реальности интереса к ее творчеству уже не было. Она зарабатывала на жизнь, создавая оригинальную одежду и свадебные платья для земляков. А советская пресса унизительно называла талантливую мастерицу «колхозной художницей». Сейчас картины этой «колхозной художницы» хранятся в самых известных галереях Франции, Болгарии, Австрии, Венгрии, Канады, Бельгии, Дании, Швеции, Португалии, Польши и т.д. В общей сложности она создала более 800 картин. Новый бум популярности Примаченко в мире начался по трагическим причинам – когда после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты уничтожили музей в Иванкове (там хранилась часть картин художницы, но большинство удалось спасти). В 2023-м ее работы стали частью главной программы Венецианской биеннале.

12 января 1967 года впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. Первым, кто отправился в криохранилище в надежде на прогресс и возможность «воскрешения» стал профессор психологии Университета Калифорнии Джеймс Бедфорд.

Бедфорд умер в неполные 74 года от рака. Еще в 1965 году, зная о своем диагнозе, профессор отозвался на предложение специалистов по крионированию. Они тогда искали добровольца, который согласится на крионирование – для первого клиента эта процедура была бесплатной. Тело Бедфорда заморозили спустя несколько часов после смерти – в городе Глендейл в Калифорнии 12 января 1967 года. Подробнее.

12 января 1972 года КГБ провел в Украине серию арестов диссидентов. Среди них – Вячеслав Черновол, Василий Стус, Евгений Сверстюк, Леонид Плющ и другие. Всего в 1972 году арестовали около 100 человек. А в течение 1972 — 1974 годов — почти 200. Подробнее. В 1974-м Вячеслав Черновол обратился с заявлением к главе президиума Верховного Совета УССР. Он сообщил, что, каждый год 12 января будет проводить однодневное голодание, требуя справедливого пересмотра своего дела и аналогичных политических дел. Именно поэтому 12 января в Украине неофициально отмечают День украинского политзаключенного.

12 января 1998 года 19 стран ЕС подписали «Дополнительный протокол о запрещении клонирования человека к Конвенции Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 1997 года».

Как тогда сообщали СМИ, решение запретить клонирование обсуждали в течение длительного времени, но значительно ускорили подписание после заявления физика из Чикаго Ричарда Сида, что он клонирует ребенка в течение двух лет. Страны-подписанты являются членами Совета Европы. Они согласились принять законы, запрещающие клонирование. К настоящему времени количество подписавших протокол возросло до почти 30 стран. Этот документ по сей день является единственным международным договором, устанавливающим запрет клонирования человека. В тексте протокола подписанты объясняют свою позицию так: «инструментализация человеческих существ путем умышленного создания генетически идентичных человеческих существ несовместима с достоинством человека и, таким образом, составляет злоупотребление биологией и медициной». За время, прошедшее с момента подписания, за полный запрет всех исследований, связанных с возможностью клонирования человека, высказался научный совет при министерстве образования Японии. Также официально против традиционно выступает руководство США (хотя, как и во многих других вопросах, позиции в разных штатах разные; а в начале 2008-го местные ученые заявляли, что им удалось клонировать человека – точнее 5 эмбрионов, которые после процедуры прожили пять дней). В 2005-м приняли Декларацию ООН о клонировании человека. Она призывает запретить все формы клонирования людей. Хотя этот документ – только «о намерениях», он не обязателен для выполнения. Категорически против клонирования выступает, конечно, церковь. В официальном Ватикане отмечают невозможность «вмешательства в акт божьего творения». А Папа Римский выступал с заявлением о том, что подобные эксперименты «уничтожают человеческую личность».

12 января 2010 года на Гаити произошли два масштабных землетрясения, которые разрушили и повредили значительную часть зданий и стали причиной гибели 100 тысяч человек. Еще 3 млн человек пострадали. Ущерб от землетрясения оценили в сумму около 9 млрд долларов.

Церковный праздник 12 января

12 января чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных. Святая Татьяна была родом из зажиточной римской семьи. Ее отец трижды становился консулом, но был тайным христианином. Так что дочь воспитал в своей вере. Татьяна не стала выходить замуж, а с юности отдала себя на служение церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов. Во время очередного обострения гонений против христиан Татьяну схватили привели в храм Аполлона, чтобы заставить ее принести жертву. Когда же святая помолилась, произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма рухнула, задавив жрецов и многих язычников. Святую избили и выкололи глаза. Но она продолжала молиться – и тогда палачи увидели, как деву окружили четыре ангела – и отводили от нее удары. Все, кто увидел это, поверили в Христа. Всех, кто принял христианство, казнили. А Татьяну продолжили мучить. Но сами мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их железными прутьями. Девять палачей сразу скончались. Тогда святую бросили в тюрьму. А когда на следующий день снова привели на суд, то мучители были поражены ее чудесным исцелением. Дева была вполне здоровой и еще более прекрасной, чем раньше. Татьяну стали уговаривать принести жертву богине Диане. Мученица притворилась, что согласна. Тогда ее привели в капище. Однако там Татьяна перекрестилась и принялась молиться. Вдруг молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Тогда святую снова пытали и бросили в тюрьму. Но к ней снова явились ангелы и исцелили раны. Издевательства над Татьяной продолжили: ее отдавали на расправу льву, бросали в огонь, остригли волосы. Наконец – заперли в храме Зевса. Но когда на третий день в храм вошли жрецы, то увидели разбитую в пыль статую Зевса, а Татьяну – живую и непреклонную. Тогда ей вынесли смертный приговор и отсекли голову мечом. Вместе со святой казнили ее отца.

Народные приметы

Если 12 января погода ясная и морозная, то урожай в этом году будет хорошим.

Если небо звездное – весна придет рано.

Снег 12 января – к дождливому лету, а метель – к большому урожаю хлеба.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать и стирать.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.