Сегодня 5 сентября: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 5 сентября

5 сентября в мире – Международный день благотворительности.

Также сегодня: День творческого перерыва или День перерыва на искусство (отмечают в первую пятницу сентября), Всемирный день туристических журналистов, День Амазонки, Всемирный день множественной миеломы, Международный день женщин коренных народов, Всемирный день пирожков «самоса», День капы для зубов.

5 сентября в истории

5 сентября 1015 года считают датой, когда по приказу князя Святополка Окаянного убили его младшего брата Глеба – сына Владимира Великого. Подробнее.

5 сентября 1661 года во Франции лейтенант королевских мушкетеров Людовика XIV д’Артаньян арестовал суперинтенданта (министра финансов) Николя Фуке. Фуке был одной из самых влиятельных фигур своего времени. Он нажил впечатляющее состояние. Но в итоге обвинили в хищении государственных средств, а также — «оскорблении величества» (т.е. неуважении к монарху).

Путь Фуке в политику начался еще при Людовике XIII. Карьере Николя активно способствовал кардинал Ришелье. Он сначала заметил способности отца Фуке – успешного судовладельца, давал ему разные должности в Правительстве. А в 1634 году кардинал поспособствовал назначению 19-летнего Николя Фуке советником парламента. После смерти Ришелье в 1642 году Фуке нашел общий язык с преемником всевластного министра – кардиналом Мазарини. Молодого карьериста назначали на разные должности. Поддержав кардинала и королеву-мать Анну Австрийскую во времена Фронды, Фуке завоевал их полное доверие. В 1648 году его назначили генеральным интендантом Парижа. В дальнейшем его карьера шла только вверх, а состояние стремительно росло (в том числе благодаря успешному браку – он женился на богатой наследнице).

Фуке остался верен Мазарини во время его изгнания, и когда кардинал вернулся, отблагодарил Николя – тот получил должность суперинтенданта финансов. Это произошло в 1653 году, когда Фуке было 38 лет. Он стал самым молодым человеком, занимавшим этот пост во времена абсолютной монархии Валуа и Бурбонов. Несмотря на то, что должность была одной из ключевых в стране, такое назначение стало сомнительной наградой. Государственные финансы были в катастрофическом состоянии – из-за бесконечных войн, Фронды и сомнительной налоговой политики. В этих условиях новый министр все больше решал вопросы постоянных государственных займов, часто используя личную репутацию и долговую историю в переговорах с кредиторами.

После смерти Мазарини в 1661 году Фуке, очевидно, ожидал, что его назначат главным министром. Однако Людовик XIV не доверял этому слишком состоятельному специалисту по финансам и заявил, что сам будет своим главным министром. Вероятные злоупотребления Фуке принялся расследовать его прямой конкурент и будущий преемник Жан-Батист Кольбер. Тот пользовался большим доверием нового короля и, как полагают, ради повышения настраивал Людовика против Фуке. Как бы там ни было, очевидно, что абсолютно честным суперинтендант не был. А тот факт, что он фактически был богаче короля, конечно, вызвал зависть у раздражительного Людовика. Финальным аккордом этого напряжения отношений стал пышный праздник в честь Людовика, который Фуке устроил в собственном имении Во-ле-Виконт 17 августа 1661 года. Еду подавали на золотой и серебряной посуде, были фейерверки, балет, световые шоу, премьера спектакля Мольера. В общем «двор» Фуке оказался гораздо пышнее и богаче, чем двор самого Людовика.

«Хотя этот праздник иногда называют причиной падения Фуке, Людовик XIV тайно планировал с Кольбером избавиться от него в мае и июне 1661 года. Великолепие развлечений лишь усилило шаткое положение Фуке, обратив внимание на огромную пропасть между его показным богатством и видимой бедностью короны. Короля также беспокоила тщательно сформированная сеть друзей и клиентов Фуке, что делало его одним из самых влиятельных лиц в королевстве», – отмечает англоязычная Википедия.

Убрать Фуке с «государственной шахматной доски» было не так просто. Среди занимаемых им должностей была должность генерального прокурора в парламенте Парижа. Она защищала финансиста от каких-либо преследований без согласия парламентариев. Однако хитростью его заставили продать должность. А дальше король пригласил министра поехать с ним в Нант — на открытие собрания провинциальных сословий Бретани. Туда же собирались и другие чиновники, так что это не выглядело подозрительным. На самом же деле Фуке выманили подальше от столицы, где за него могли бы заступиться. 5 сентября 1661 года Фуке вышел с королевского совета — и тут же его арестовал лейтенант королевских мушкетеров Шарль де Батц де Кастельмор, граф д’Артаньян. Этот реальный исторический персонаж существенно отличался от литературного – хотя бы тем, что он никогда не был мушкетером во времена кардинала Ришелье, ведь был слишком молод в то время. Д’Артаньян стал доверенным лицом кардинала Мазарини, выполнял его личные и часто конфиденциальные поручения, а после смерти кардинала заслужил доверие Людовика XIV. Именно поэтому ему поручили непростое дело арестовать влиятельного министра Фуке.

Суперинтенданта заключили в тюрьму и впоследствии судили в течение трех лет. Доказать его вину было непросто, хотя некоторые убедительные доказательства имелись. Общественность в большинстве своем была на стороне Фуке. Несмотря на это, 20 декабря 1664 года ему вынесли обвинительный приговор. Но к смертной казни не приговорили, судьи высказались за изгнание. Недовольный этим король заменил приговор пожизненным заключением с конфискацией имущества. Всю дальнейшую жизнь бывший министр провел в заключении – вплоть до смерти в 1680 году.

5 сентября 1918 года большевики, захватившие власть в части развалившейся Российской империи, издали декрет «О красном терроре». Подробнее.

5 сентября 1964 года британская группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде с песней «The House of the Rising Sun». Подробнее.

5 сентября 1984 года погиб украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин. Подробнее.

Церковный праздник 5 сентября

5 сентября чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — отцов святого Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Красные облака на рассвете – к ненастью.

Если на рябине уже пожелтели листья, то зима будет ранней.

Если лягушек не видно и не слышно – будет ненастье.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя давать пустые обещания.

Нельзя носить грязную или рваную одежду.

Нельзя желать никому зла или проклинать.