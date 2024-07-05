Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW

Накануне в РФ ФСБ задержала командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады, которую перебросили на Харьковское направление. Десантники не справились с «наступлением на Харьков».

«Сообщается, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) 3 июля задержали командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова по обвинению в мошенничестве после сообщений о том, что бригада понесла большие потери на Харьковском направлении в июне 2024 года», — информирует Институт изучения войны.

Сотрудники контрразведки российской ФСБ поймали военного в Рязанской области РФ и доставили в следственный комитет в Москве. Обвиняют десантника в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Городилов наивно заявил, что будет добиваться оправдания в российском так называемом «суде». Пока вместо оправдания суд отправил полковника в СИЗО.

«Сообщается, что Городилов служил командиром российского 234-го гвардейского полка ВДВ (76-я дивизия ВДВ) с 2019 года до недавней даты, а российские СМИ впервые представили Городилова как командира 83-й бригады ВДВ в мае 2024 года. В декабре 2022 года газета «New York Times» сообщила, что в марте 2022 года элементы 234-го полка ВДВ под командованием Городилова совершили массовые убийства украинских мирных жителей в Буче Киевской области. Если Городилов действительно был командиром 83-й бригады ВДВ на момент ареста, то российское командование возложило на него повышенные обязанности как командира отдельной бригады, а не полка, подчиненного дивизии, между зверствами русских в Буче и наступлением в Харьковской области. Украинские официальные лица недавно сообщили, что российское военное командование попыталось отвести части 83-й бригады ВДВ с Харьковского направления, так как они понесли значительные потери», — прокомментировали в ISW.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что арестом за мошенничество Путин и военное командование его преступной армии наказывают Городилова за то, что считают «грубой некомпетентностью, которая не позволила достичь военных целей, но привела к гибели значительного числа «элитных» российских военнослужащих на Харьковском направлении».

«Путин, похоже, готов принять низкий уровень некомпетентности в обмен на лояльность, но продолжает выдвигать, казалось бы, несвязанные уголовные обвинения против российских чиновников, которые выходят за рамки приемлемого уровня некомпетентности и неподчинения», — пришли к выводу аналитики.