Live
  • Пт 05.07.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW

Мир 07:35   05.07.2024
Оксана Горун
Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW

Накануне в РФ ФСБ задержала командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады, которую перебросили на Харьковское направление. Десантники не справились с «наступлением на Харьков».

«Сообщается, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) 3 июля задержали командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова по обвинению в мошенничестве после сообщений о том, что бригада понесла большие потери на Харьковском направлении в июне 2024 года», — информирует Институт изучения войны.

Сотрудники контрразведки российской ФСБ поймали военного в Рязанской области РФ и доставили в следственный комитет в Москве. Обвиняют десантника в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Городилов наивно заявил, что будет добиваться оправдания в российском так называемом «суде». Пока вместо оправдания суд отправил полковника в СИЗО.

«Сообщается, что Городилов служил командиром российского 234-го гвардейского полка ВДВ (76-я дивизия ВДВ) с 2019 года до недавней даты, а российские СМИ впервые представили Городилова как командира 83-й бригады ВДВ в мае 2024 года. В декабре 2022 года газета «New York Times» сообщила, что в марте 2022 года элементы 234-го полка ВДВ под командованием Городилова совершили массовые убийства украинских мирных жителей в Буче Киевской области. Если Городилов действительно был командиром 83-й бригады ВДВ на момент ареста, то российское командование возложило на него повышенные обязанности как командира отдельной бригады, а не полка, подчиненного дивизии, между зверствами русских в Буче и наступлением в Харьковской области. Украинские официальные лица недавно сообщили, что российское военное командование попыталось отвести части 83-й бригады ВДВ с Харьковского направления, так как они понесли значительные потери», — прокомментировали в ISW.

Читайте также: На что может повлиять экспертиза фортификаций на Харьковщине, пояснили в ХОВА

Аналитики Института изучения войны предполагают, что арестом за мошенничество Путин и военное командование его преступной армии наказывают Городилова за то, что считают «грубой некомпетентностью, которая не позволила достичь военных целей, но привела к гибели значительного числа «элитных» российских военнослужащих на Харьковском направлении».

«Путин, похоже, готов принять низкий уровень некомпетентности в обмен на лояльность, но продолжает выдвигать, казалось бы, несвязанные уголовные обвинения против российских чиновников, которые выходят за рамки приемлемого уровня некомпетентности и неподчинения», — пришли к выводу аналитики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 5 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 5 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
05.07.2024, 08:07
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн
04.07.2024, 15:58
До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля
До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля
04.07.2024, 19:41
Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW
Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW
05.07.2024, 07:35
Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории
05.07.2024, 06:00
Армия РФ ударила по авто Нацполиции во время эвакуации под Харьковом — Тимошко
Армия РФ ударила по авто Нацполиции во время эвакуации под Харьковом — Тимошко
05.07.2024, 08:01

Новости по теме:

07:35
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
07:25
ISW: в центре Волчанска действует спецназ российского ГРУ
07:38
Враг продвигается на Купянском направлении: данные ISW и DeepState
07:27
ISW: ВС РФ недавно продвинулись в Глубоком, центре Волчанска и около Купянска
07:52
Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW

Вы читали новость: «Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в РФ ФСБ задержала командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады, которую перебросили на Харьковское направление. Десантники не справились с «наступлением на Харьков»".