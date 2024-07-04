На что может повлиять экспертиза фортификаций на Харьковщине, пояснили в ХОВА

Согласно меморандуму, который накануне подписали ХОВА и Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н. С. Бокариуса, учреждение должно проверить двести фортификационных объектов на Харьковщине.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире нацмарафона.

«Двести объектов мы будем проверять. Назначено более двухсот экспертиз. В рамках антикоррупционной деятельности, работы группы «Прозрачность и подотчетность» при ОВА нами был подписан меморандум с одной из ведущих государственных институтов судебных экспертиз, чтобы дополнительно проверить качество, объем и цену выполненных работ, чтобы быть уверенным, что государственные средства были потрачены по назначению и злоупотреблений нет. И только после того, как эксперты предоставят свои независимые выводы, мы будем подписывать финальные акты и проводить финальные расчеты. До этого сохраняется возможность в случае выявления недостатков у подрядчиков исправить их или скорректировать акты», — пояснил такое решение Синегубов.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей).

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

Проект DeepState опубликовал фото оборонительных заграждений «зубы дракона», сваленных на обочине. Со ссылкой на бойцов аналитики утверждали, что эти конструкции лежат на окраине села Липцы Харьковского района, и с лета 2023 года их так никто и не расставил. Синегубов комментировал, что на снимках — остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

17 мая Синегубов заявил, что в зоне ответственности ХОВА в течение 2023-2024 годов — исключительно третья линия обороны, предусмотренная на расстоянии 10-30 километров от границы или линии соприкосновения.