На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз

В ХОВА сообщили, что договорились с Институтом им. Бокариуса о проведении экспертиз по строительству фортификаций в регионе.

ННЦ «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н. С. Бокариуса» и ХОВА подписали меморандум о проведении экспертиз.

«Следовательно, ХОВА дополнительно проверит подрядчиков, назначив более 200 независимых экспертиз, — сообщила пресс-служба ХОВА. — Проведение экспертиз по строительству фортификационных сооружений на территории Харьковской области будут касаться качества работ, цен на материалы, в частности, соответствие их рыночным, и объемов согласно актам выполненных работ».

Видео: пресс-служба ХОВА

Директор Института им. Бокариуса Сергей Тюленев сообщил, что подписание такого меморандума — первое в Украине.

«Перед тем, как закрывать акты и подписывать их, Харьковская областная военная администрация будет обращаться к нам по поводу проведения комплексных экспертиз. После проведения экспертного исследования – будем давать результаты», – пояснил Тюленев.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.