Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз

Политика 09:56   03.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз Фото: Ирина Геращенко / Телеграмм

В ХОВА сообщили, что договорились с Институтом им. Бокариуса о проведении экспертиз по строительству фортификаций в регионе.

 ННЦ «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н. С. Бокариуса» и ХОВА подписали меморандум о проведении экспертиз.

«Следовательно, ХОВА дополнительно проверит подрядчиков, назначив более 200 независимых экспертиз, — сообщила пресс-служба ХОВА. — Проведение экспертиз по строительству фортификационных сооружений на территории Харьковской области будут касаться качества работ, цен на материалы, в частности, соответствие их рыночным, и объемов согласно актам выполненных работ».

Видео: пресс-служба ХОВА

Директор Института им. Бокариуса Сергей Тюленев сообщил, что подписание такого меморандума — первое в Украине.

«Перед тем, как закрывать акты и подписывать их, Харьковская областная военная администрация будет обращаться к нам по поводу проведения комплексных экспертиз. После проведения экспертного исследования – будем давать результаты», – пояснил Тюленев.

Читайте также: “Деньги вкопали в землю”. Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью
03.07.2024, 08:53
Главные новости 3 июля: под Харьковом ударили две С-400, в Боровой погибший
Главные новости 3 июля: под Харьковом ударили две С-400, в Боровой погибший
03.07.2024, 10:03
Ночью под Харьковом ударили две ракеты из С-400 — прокуратура
Ночью под Харьковом ударили две ракеты из С-400 — прокуратура
03.07.2024, 09:14
Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском
Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском
03.07.2024, 08:19
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
02.07.2024, 16:06
На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз
На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз
03.07.2024, 09:56

Новости по теме:

23:03
ДНК-лаборатория в институте Бокариуса в Харькове. Расследуют хищение миллионов
19:51
У Харкові ледь не кинули за ґрати науковця через будвідходи
15:46
У Харкові відкрили пам’ятник заслуженому професору інституту судових експертиз (відео)
16:01
Харківський регіон — продуктивний у сфері проведення науково-дослідницьких робіт
16:01
Міністр юстиції України відвідав Харківську область (відео)

Вы читали новость: «На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что договорились с Институтом им. Бокариуса о проведении экспертиз по строительству фортификаций в регионе".