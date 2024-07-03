На Харківщині перевірять будівельників фортифікацій: призначать 200 експертиз
У ХОВА повідомили, що домовились з Інститутом ім. Бокаріуса про проведення експертиз із будівництва фортифікацій у регіоні.
ННЦ “Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса” та ХОВА підписали меморандум про проведення експертиз.
“Відтак ХОВА додатково перевірить підрядників, призначивши понад 200 незалежних експертиз, — повідомила пресслужба ХОВА. — Проведення експертиз щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області стосуватимуться якості робіт, цін на матеріали, зокрема відповідність їх ринковим, та об’ємів згідно з актами виконаних робіт”.
Відео: пресслужба ХОВА
Директор Інституту ім. Бокаріуса Сергій Тюлєнєв повідомив, що підписання такого меморандуму – перше в Україні.
“Перед тим, як закривати акти і підписувати їх, Харківська обласна військова адміністрація звертатиметься до нас щодо проведення комплексних експертиз. Після проведення експертного дослідження – надаватимемо результати”, – пояснив Тюлєнєв.
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Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.
У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.
14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.
Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: институт Бокариуса, меморандум, проверки, фортификации, хова, экспертиза;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що домовились з Інститутом ім. Бокаріуса про проведення експертиз із будівництва фортифікацій у регіоні".