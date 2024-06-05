«Гроші вкопали в землю». Нардепка показала фортифікацї Харківщини (фото)

«Те, що ми побачили на Харківщині з фортифікаційними спорудами, шокує», – повідомила нардепка Ірина Геращенко після відвідин оборонних укріплень.

«Те, що ми побачили на Харківщині з фортифікаційними спорудами, шокує», – повідомила нардепка Ірина Геращенко після відвідування оборонних укріплень.

«Кучугури «зубів дракона», які вже кришаться, валяються звалені докупи кілька місяців. Й тільки зараз на певних ділянках їх розтягують трактори і починають встановлювати. Але верх фортифікаційного безумства – це заритий посеред села бетонний ВОП. На нього пішли мільйони гривень, але ж гроші просто вкопали в землю», – прокоментувала Геращенко фортифікації.

За словами Геращенко, військові вважають цю халабуду спланованим шкідництвом і змушені самотужки будувати спостережний обʼєкт поблизу, на високій місцевості.

«Ви бачите ці канави з дощечок і паличок? Це видається за траншеї і знаходиться в лінії оборонних рубежів Харкова. Конкретні запитання: чому після деокупаціі регіону втрачено півтора року і не будувалось нічого або ж гроші заривали в землю? Хто відповідає за інженерні роботи і якість фортифікацій, формував технічні характеристики? Скільки на це пішло грошей і хто на цьому нажився? Хто понесе відповідальність?» – ставить нардепка запитання.

Всю інформацію вона передала в ТСК по фортифікаціям.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.