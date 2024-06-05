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«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)

Общество 20:23   05.06.2024
Оксана Якушко
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото) Фото: Ирина Геращенко / Телеграмм

«То, что мы увидели в Харьковской области с фортификационными сооружениями, шокирует», — сообщила нардеп Ирина Геращенко после посещения оборонительных укреплений.

«Кучугуры «зубов дракона», которые уже крошатся, валяются сваленные вместе несколько месяцев. И только сейчас на некоторых участках их растягивают тракторы и начинают устанавливать. Но верх фортификационного безумия – это зарытый среди села бетонный ВОП. На него пошли миллионы гривен, но деньги просто вкопали в землю», — прокомментировала Геращенко фортификации.

По словам нардепа, военные считают эту халабуду спланированным вредительством и вынуждены самостоятельно строить наблюдательный объект поблизости, на высокой местности.

«Вы видите эти канавы из дощечек и палочек? Это выдается за траншею и находится на линии оборонительных рубежей Харькова. Конкретные вопросы: почему после деоккупации региона потеряли полтора года и не строили ничего или деньги зарывали в землю? Кто отвечает за инженерные работы и качество фортификаций, формировал технические характеристики? Сколько на это ушло денег, и кто на этом нажился? Кто понесет ответственность? – задает нардепка вопросы.

Всю информацию она передала в ВСК по фортификациям.

Фото: Ирина Геращенко / Телеграмм
Фото: Ирина Геращенко/Телеграмм
Фото: Ирина Геращенко / Телеграмм

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

Читайте также: Боец об укреплениях Харьковщины: «Ничего не было. Все строит пехота» – CNN

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«То, что мы увидели в Харьковской области с фортификационными сооружениями, шокирует», — сообщила нардеп Ирина Геращенко после посещения оборонительных укреплений.".