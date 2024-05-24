Боец об укреплениях Харьковщины: «Ничего не было. Все строит пехота» – CNN

Украинские защитники Харьковщины, которые противостоят наступлению россиян, страдают от снарядного голода, нехватки кадров и отсутствия фортификаций, передает репортаж CNN с передовой.

Есть места, которые Украина просто не может себе позволить потерять, и Липцы — один из них.

Улицы пылают от авиаударов, нанесенных несколькими минутами ранее, когда мы въезжаем в город под покровом темноты. Ночь дает им единственную передышку от атак беспилотников; за несколько часов до нашего прибытия город подвергся восьми ударам.

И все же солдатам 13-го полка Хартии Нацгвардии должны терпеть, ведь ставки здесь огромны. Неустанное наступление РФ преследует главную цель: если россияне возьмут Липцы, они смогут расположить артиллерию в пределах досягаемости второго города Украины, Харькова, в 20 минутах езды.

Внизу, в бункере, Александр, командир, смотрит на одну из многочисленных записей с беспилотников. «Вы сами видели, как все горит. Так происходит каждую ночь».

Его люди были одними из первых, кто отразил новое наступление РФ на Харьковщину почти две недели назад. Он говорит, что ВСУ сражаются с обученными профессиональными солдатами.

«Мы видим это по их оборудованию и тактике», — говорит он. «Они не посылают в бой кого попало».

Его взгляд замедляется, когда его спрашивают о том, какие укрепления были на месте до внезапного нападения русских. «Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Ничего. Все позиции строятся руками пехоты».

Снаружи ночь сотрясают новые взрывы. «Три недели назад мирные жители жили здесь мирной жизнью. Все отстраивалось, все было в порядке», — говорит он. «А теперь большинство домов разрушено».

Когда мы уезжаем, над головой, совсем рядом, громко жужжит беспилотник. Наш сопровождающий не вздрагивает и не убегает. Я спрашиваю, дружественный ли это беспилотник. «Откуда мне знать?» — отвечает он, затягиваясь сигаретой.

В течение недели, ведя репортажи из сел в окрестностях Харькова, CNN видел, как украинские подразделения удерживают свои позиции, подвергаясь огромному риску и опасности, а иногда используя устаревшую и скудную артиллерию, чтобы противостоять лучше оснащенным российским силам, способным сорвать их самые элементарные маневры с помощью огромного количества беспилотников.

На одной из позиций, расположенной ближе к российской границе, бойцы 92-й штурмовой бригады показали CNN захваченное в первые дни войны российское артиллерийское орудие, из которого они теперь стреляют по противнику французским минометным минам. Орудие частично скрыто проволочной сеткой, призванной обеспечить некоторую защиту от атакующего беспилотника. Тем не менее сверху начал парить неопознанный беспилотник-разведчик, заставивший отряд забежать в бункер.

Другой отряд вынужден использовать советское артиллерийское орудие 1940-х годов. Спрятанная в густой листве, она местами проржавела, что ограничивает частоту стрельбы. Артун, их командир, использует новые польские снаряды, но сейчас он выпускает только 10 снарядов в день, тогда как осенью их было 100.

Беспилотники – это большая проблема, говорит Артун. «У меня на память остались осколки», — добавляет он, имея в виду остатки российского беспилотника „Ланцет“, которые хирурги не смогли извлечь из его руки и живота. «Но есть определенные действия, которые могут спасти вас от беспилотников».

Одно из них оживает: сигнал тревоги от частотного сканера стоимостью 30 долларов на его браслете. Он зафиксировал приближение еще одного дрона, который отправил Артуна в бункер. Он смотрит в небо и видит, как тот пролетает над головой. Он командует разношерстным подразделением, олицетворяющим собой проблемы с кадрами, с которыми Украина сталкивается на третьем году войны. Некоторые, как и он, — раненые пехотинцы, которых поставили к орудиям вдали от фронта. Другие старше, а один из его команды впервые попал в артиллерию.

Почти два года Харьков думал, что угроза со стороны соседа миновала. Молниеносное отступление российских войск в конце 2022 года оставило Харьковскую область спокойной, и она стала плацдармом для украинских атак через границу на территорию РФ. Однако атаки россиян продолжались, не давая жителям города спать по ночам, и теперь усиливались, угрожая приближением российской артиллерии. Вспышки, зенитный огонь и взрывы регулярно нарушают вынужденное затемнение, поскольку российские беспилотники, ракеты и авиаудары поражают цели в темноте.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.