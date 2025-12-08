«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификации на Харьковщине
Фото: ХГС
В эфире «Радио НВ» мэр Игорь Терехов напомнил, что помогать со строительством защитных сооружений Харьков начал еще в феврале 2022 года.
Для этого привлекли силы строительных компаний и коммунальных предприятий. Работы проводили под руководством украинских военных.
«Коммунальные предприятия помогали обустраивать блокпосты, рыть окопы и возводить фортификации», – передают в пресс-службе мэрии.
При этом работы финансировали компании, также привлекли средства городского бюджета.
«Зона ответственности по строительству фортификаций не наша, но мы всегда помогаем. Очень много нашей техники было потеряно, и, к сожалению, многие наши коммунальщики были ранены во время этих работ. Но мы помогали и будем помогать», – добавил Терехов.
Читайте также: По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификации на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 10:06;