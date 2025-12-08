«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификации на Харьковщине

В эфире «Радио НВ» мэр Игорь Терехов напомнил, что помогать со строительством защитных сооружений Харьков начал еще в феврале 2022 года.

Для этого привлекли силы строительных компаний и коммунальных предприятий. Работы проводили под руководством украинских военных.

«Коммунальные предприятия помогали обустраивать блокпосты, рыть окопы и возводить фортификации», – передают в пресс-службе мэрии.

При этом работы финансировали компании, также привлекли средства городского бюджета.

«Зона ответственности по строительству фортификаций не наша, но мы всегда помогаем. Очень много нашей техники было потеряно, и, к сожалению, многие наши коммунальщики были ранены во время этих работ. Но мы помогали и будем помогать», – добавил Терехов.