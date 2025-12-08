“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині

В етері «Радіо НВ» мер Ігор Терехов нагадав, що допомагати з будівництвом захисних споруд Харків розпочав ще в лютому 2022 року.

Для цього залучили сили будівельних компаній та комунальних підприємств. Роботи проводили під керівництвом українських військових.

“Комунальні підприємства допомагали облаштовувати блокпости, рити окопи та зводити фортифікації”, – передають у пресслужбі мерії.

При цьому роботи фінансували компанії, також залучили кошти міського бюджету.

“Зона відповідальності щодо будівництва фортифікацій не наша, але ми завжди допомагаємо. Дуже багато нашої техніки було втрачено, і, на жаль, багато наших комунальників було поранено під час цих робіт. Але ми допомагали і будемо допомагати”, – додав Терехов.