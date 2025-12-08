Live

“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині

Україна 10:06   08.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині

В етері «Радіо НВ» мер Ігор Терехов нагадав, що допомагати з будівництвом захисних споруд Харків розпочав ще в лютому 2022 року. 

Для цього залучили сили будівельних компаній та комунальних підприємств. Роботи проводили під керівництвом українських військових.

“Комунальні підприємства допомагали облаштовувати блокпости, рити окопи та зводити фортифікації”, – передають у пресслужбі мерії.

При цьому роботи фінансували компанії, також залучили кошти міського бюджету.

“Зона відповідальності щодо будівництва фортифікацій не наша, але ми завжди допомагаємо. Дуже багато нашої техніки було втрачено, і, на жаль, багато наших комунальників було поранено під час цих робіт. Але ми допомагали і будемо допомагати”, – додав Терехов.

Читайте також: По дамбі Печенізького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер
“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер
08.12.2025, 11:13
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
08.12.2025, 08:12
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
08.12.2025, 10:28
П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
08.12.2025, 09:12
Сьогодні 8 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 грудня 2025: яке свято та день в історії
08.12.2025, 06:25
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі
08.12.2025, 07:27

Новини за темою:

08.12.2025
“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині
04.12.2025
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
04.12.2025
“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру
03.12.2025
Мер Харкова про бюджет 2026: “Як ми наполягали”
03.12.2025
“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 10:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері «Радіо НВ» мер Ігор Терехов нагадав, що допомагати з будівництвом захисних споруд Харків розпочав ще в лютому 2022 року. ".