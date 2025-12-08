“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині
В етері «Радіо НВ» мер Ігор Терехов нагадав, що допомагати з будівництвом захисних споруд Харків розпочав ще в лютому 2022 року.
Для цього залучили сили будівельних компаній та комунальних підприємств. Роботи проводили під керівництвом українських військових.
“Комунальні підприємства допомагали облаштовувати блокпости, рити окопи та зводити фортифікації”, – передають у пресслужбі мерії.
При цьому роботи фінансували компанії, також залучили кошти міського бюджету.
“Зона відповідальності щодо будівництва фортифікацій не наша, але ми завжди допомагаємо. Дуже багато нашої техніки було втрачено, і, на жаль, багато наших комунальників було поранено під час цих робіт. Але ми допомагали і будемо допомагати”, – додав Терехов.
Читайте також: По дамбі Печенізького водосховища прилетіли шість ракет – Терехов (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Будемо допомагати” – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 10:06;