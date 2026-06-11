Live

Терехов збирає депутатів на сесію завтра – у чому терміновість

Суспільство 11:05   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов збирає депутатів на сесію завтра – у чому терміновість

У пресслужбі мерії повідомили, що мер Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 56-ї позачергової сесії міськради.

12 червня вона вже традиційно пройде в онлайн-режимі. Початок запланований на 11:00. У порядку денному – 22 питання, а також розділ “Різне”.

Серед основних питань, які планують розглянути – бюджетні, земельні, внесення змін до рішення «Про утворення виконавчого комітету Харківської міської ради 8 скликання та затвердження його персонального складу» також депутати голосуватимуть за отримання кредитів КП, розглянуть і статуси гуртожитків на вулиці Бібліка та проспекті Архітектора Альошина в Харкові.

З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.

Читайте також: Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Теракт готували у Харкові – СБУ знайшла у чоловіка 12 кг вибухівки (фото)
Теракт готували у Харкові – СБУ знайшла у чоловіка 12 кг вибухівки (фото)
11.06.2026, 12:13
Б’ють по будинках та підприємствах: Харківщину продовжують атакувати росіяни
Б’ють по будинках та підприємствах: Харківщину продовжують атакувати росіяни
11.06.2026, 11:28
Сьогодні 11 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 червня 2026: яке свято та день в історії
11.06.2026, 06:00
Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними
Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними
11.06.2026, 10:38
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
10.06.2026, 16:15
Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв
Масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв
11.06.2026, 09:22

Новини за темою:

11.05.2026
Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові
04.05.2026
«Такого ніколи не було». Низка КП у Харкові отримає кредити, що за умови
20.03.2026
У Харківській облраді – три нові депутатки: що про них відомо
14.01.2026
Скільки підозрювана в хабарництві обіцяла депутатам за голосування у ВР
19.11.2025
Офіційно: з Харківської міськради пішли два депутати


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов збирає депутатів на сесію завтра – у чому терміновість», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що мер Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 56-ї позачергової сесії міськради.".