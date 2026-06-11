Терехов збирає депутатів на сесію завтра – у чому терміновість
У пресслужбі мерії повідомили, що мер Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 56-ї позачергової сесії міськради.
12 червня вона вже традиційно пройде в онлайн-режимі. Початок запланований на 11:00. У порядку денному – 22 питання, а також розділ “Різне”.
Серед основних питань, які планують розглянути – бюджетні, земельні, внесення змін до рішення «Про утворення виконавчого комітету Харківської міської ради 8 скликання та затвердження його персонального складу» також депутати голосуватимуть за отримання кредитів КП, розглянуть і статуси гуртожитків на вулиці Бібліка та проспекті Архітектора Альошина в Харкові.
З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 11:05;