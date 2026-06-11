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Терехов собирает депутатов на сессию завтра – в чем срочность

Общество 11:05   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов собирает депутатов на сессию завтра – в чем срочность

В пресс-службе мэрии сообщили, что мэр Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 56-ой внеочередной сессии горсовета.

12 июня она уже традиционно пройдет в онлайн-режиме. Начало запланировано на 11:00. В повестке – 22 вопроса, а также раздел «Разное».

Среди основных вопросов, которые планируют рассмотреть – бюджетные, земельные, внесение изменений в решение «О создании исполнительного комитета Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение его персонального состава», также депутаты будут голосовать за получение кредитов КП, рассмотрят и статусы общежитий на улице Библика и проспекте Архитектора Алешина в Харькове.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что мэр Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 56-ой внеочередной сессии горсовета.".