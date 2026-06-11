Терехов собирает депутатов на сессию завтра – в чем срочность
В пресс-службе мэрии сообщили, что мэр Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 56-ой внеочередной сессии горсовета.
12 июня она уже традиционно пройдет в онлайн-режиме. Начало запланировано на 11:00. В повестке – 22 вопроса, а также раздел «Разное».
Среди основных вопросов, которые планируют рассмотреть – бюджетные, земельные, внесение изменений в решение «О создании исполнительного комитета Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение его персонального состава», также депутаты будут голосовать за получение кредитов КП, рассмотрят и статусы общежитий на улице Библика и проспекте Архитектора Алешина в Харькове.
С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 11:05;