Терехов собирает депутатов на сессию завтра – в чем срочность

В пресс-службе мэрии сообщили, что мэр Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 56-ой внеочередной сессии горсовета.

12 июня она уже традиционно пройдет в онлайн-режиме. Начало запланировано на 11:00. В повестке – 22 вопроса, а также раздел «Разное».

Среди основных вопросов, которые планируют рассмотреть – бюджетные, земельные, внесение изменений в решение «О создании исполнительного комитета Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение его персонального состава», также депутаты будут голосовать за получение кредитов КП, рассмотрят и статусы общежитий на улице Библика и проспекте Архитектора Алешина в Харькове.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.