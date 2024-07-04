На що може вплинути експертиза фортифікацій на Харківщині, пояснили в ХОВА

Згідно з меморандумом, який напередодні підписали ХОВА та Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса, установа має перевірити двісті фортифікаційних об’єктів на Харківщині.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері нацмарафону.

“Двісті об’єктів ми будемо перевіряти. Призначено понад двісті експертиз. У межах антикорупційної діяльності, роботи групи “Прозорість та підзвітність” при ОВА нами було підписано меморандум з однією з провідних державних інституцій судових експертиз, щоб додатково перевірити якість, об’єм і ціну виконаних робіт, щоб бути упевненим, що державні кошти були витрачені за призначенням і зловживань немає. І лише після того, як експерти нададуть свої незалежні висновки, ми будемо підписувати фінальні акти й проводити фінальні розрахунки. До того зберігається можливість у випадку виявлення недоліків у підрядників виправити їх або скоригувати акти”, – пояснив таке рішення Синєгубов.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд. 14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників).

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

Проєкт DeepState опублікував фото оборонних загорож «зуби дракона», звалених на узбіччі. З посиланням на бійців аналітики стверджували, що ці конструкції лежать на околиці села Липці Харківського району, і з літа 2023 року їх так ніхто і не розставив. Синєгубов коментував, що на знімках залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшої установки.

17 травня Синєгубов заявив, що в зоні відповідальності ХОВА протягом 2023-2024 років – виключно третя лінія оборони, передбачена на відстані 10-30 кілометрів від кордону або лінії зіткнення.