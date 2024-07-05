Через втрати на Харківщині полковника з РФ звинуватили в шахрайстві – ISW

Напередодні у РФ ФСБ затримала командира 83-ї гвардійської повітряно-десантно-штурмової бригади, яку перекинули на Харківський напрямок. Десантники не впоралися із “наступом на Харків”.

“Повідомляється, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) 3 липня затримали командира 83-ї гвардійської повітряно-десантно-штурмової бригади полковника Артема Городілова за звинуваченням у шахрайстві після повідомлень про те, що бригада зазнала великих втрат на Харківському напрямку в червні 2024 року”, – інформує Інститут вивчення війни.

Співробітники контррозвідки російської ФСБ упіймали військового в Рязанській області РФ і доставили до слідчого комітету в Москві. Звинувачують десантника в шахрайстві в особливо великому розмірі. Сам Городілов наївно заявив, що домагатиметься виправдання в російському так званому “суді”. Поки що замість виправдання суд відправив полковника до СІЗО.

“Повідомляється, що Городілов служив командиром російського 234-го гвардійського полку ВДВ (76-та дивізія ВДВ) з 2019 року до недавньої дати, а російські ЗМІ вперше представили Городілова як командира 83-ї бригади ВДВ у травні 2024 року. У грудні газета “New York Times” повідомила, що в березні 2022 року елементи 234-го полку ВДВ під командуванням Городілова вчинили масові вбивства українських мирних жителів у Бучі Київської області. Якщо Городілов дійсно був командиром 83-ї бригади ВДВ на момент арешту, то російське командування поклало на нього підвищені обов’язки як командира окремої бригади, а не полку, підпорядкованого дивізії, між звірствами росіян у Бучі та наступом у Харківській області. Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російське військове командування спробувало відвести частини 83-ї бригади ВДВ з Харківського напрямку, оскільки вони зазнали значних втрат”, – прокоментували в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що арештом за шахрайство Путін та військове командування його злочинної армії карають Городілова за те, що вважають “грубою некомпетентністю, яка не дозволила досягти військових цілей, але призвела до загибелі значної кількості “елітних” російських військовослужбовців на Харківському напрямку”.

“Путін, схоже, готовий прийняти низький рівень некомпетентності в обмін на лояльність, але продовжує висувати, начебто, незв’язані кримінальні звинувачення проти російських чиновників, які виходять за межі прийнятного рівня некомпетентності та непокори”, – дійшли висновку аналітики.