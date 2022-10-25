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В Харькове нашли предприятие, которое работает на РФ

Общество 10:43   25.10.2022
Алексей Наумов
В Харькове нашли предприятие, которое работает на РФ

Налоги от деятельности предприятия, изготавливающего холодильники и вентиляционное оборудование в Харькове, поступают в бюджет страны-агрессора.

«На территории Новобаварского района г. Харькова находится предприятие, основным видом деятельности которого является производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Среди его соучредителей – ООО, которое зарегистрировано в Московской области РФ. Компания получает в Украине прибыль от хозяйственной деятельности харьковского предприятия и платит налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну в Украине», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Суд уже арестовал имущество предприятия и корпоративные права его учредителя — ООО на сумму почти 14 млн грн. Среди арестованного — пять транспортных средств стоимостью около 2 млн. Сейчас активы передают в управление АРМА.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 10:43;

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