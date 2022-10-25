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У Харкові знайшли підприємство, яке працює на РФ

Суспільство 10:43   25.10.2022
Олексій Наумов
У Харкові знайшли підприємство, яке працює на РФ

Податки від діяльності підприємства, що виготовляє холодильники та вентиляційне обладнання в Харкові, надходять до бюджету країни-агресора.

“На території Новобаварського району м. Харкова знаходиться підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Серед його співзасновників – ТОВ, яке зареєстровано в Московській області РФ. Компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки на державний бюджет РФ, фінансуючи війну в Україні”, – заявили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

  • Читайте також: Власниця харківського підприємства сплачувала податки в РФ під час війни

    • Суд вже заарештував майно підприємства та корпоративні права його засновника – ТОВ на суму майже 14 млн грн. Серед арештованого – п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн. Наразі активи передають в управління АРМА.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 10:43;

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