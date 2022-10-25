У Харкові знайшли підприємство, яке працює на РФ
Податки від діяльності підприємства, що виготовляє холодильники та вентиляційне обладнання в Харкові, надходять до бюджету країни-агресора.
“На території Новобаварського району м. Харкова знаходиться підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Серед його співзасновників – ТОВ, яке зареєстровано в Московській області РФ. Компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки на державний бюджет РФ, фінансуючи війну в Україні”, – заявили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Суд вже заарештував майно підприємства та корпоративні права його засновника – ТОВ на суму майже 14 млн грн. Серед арештованого – п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн. Наразі активи передають в управління АРМА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 10:43;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знайшли підприємство, яке працює на РФ".