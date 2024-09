Сегодня 5 сентября: какой праздник и день в истории

5 сентября 1015 года по приказу князя Святополка Окаянного убили его младшего брата Глеба. В 1918-м большевики издали декрет «О красном терроре». В 1964-м британская группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде с песней «The House of the Rising Sun». В 1984-м погиб украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин.

Праздники и памятные даты 5 сентября

5 сентября в мире – Международный день благотворительности, Всемирный день множественной миеломы.

Также отмечают: День опозданий, Всемирный день пирожков «Самоса», День Амазонки, Всемирный день туристических журналов.

5 сентября в истории

5 сентября 1015 года по приказу князя Святополка Окаянного убили его младшего брата Глеба – сына Владимира Великого. После смерти Киевского князя Святополк методически избавлялся от братьев, которые могли составить ему конкуренцию в борьбе за престол. Хотя формально Окаянный был старшим сыном Владимира, на самом деле, не был ему родным. Святополка родила вдова другого князя – Ярополка, старшего брата Владимира. Того Владимир убил, а его беременную жену взял себе в наложницы. Так что уверенности, что его права на престол признают, у «сына двух отцов», как называли Святополка, не было. Первым, по его приказу, убили князя Ростовского Бориса — 24 июля, когда тот возвращался из похода против печенегов. А следом очередь дошла и до младшего — Глеба.

Он был любимым сыном своего отца – от болгарской царевны. Владимир поставил Глеба в 1013 году князем в Муром, и когда отец умер, Глеб еще не знал об этом. Святополк воспользовался этим обстоятельством и вызвал брата в Киев – якобы к больному отцу. По дороге в Киев, Глеб остановился в районе Смоленска, где получил сообщение от другого брата – Ярослава (того самого – Мудрого). Ярослав не советовал брату ехать в Киев, сообщал, что князь Владимир уже умер, Святополк захватил столицу и убил Бориса. Однако Глеб не успел изменить планы – вслед за сообщением от Ярослава появились посланники от Святополка, который приказал убить молодого Муромского князя. Глеб запретил защищать себя юным парням, которые сопровождали его. Так что князя зарезали. Его тело нашел Ярослав и похоронил рядом с Борисом — в церкви святого Василия в Вышгороде. Впоследствии Ярослав победил Святополка, занял киевский престол и начал процесс канонизации Бориса и Глеба.

5 сентября 1918 года большевики, захватившие власть в части развалившейся Российской империи, издали декрет «О красном терроре». Его принял Совет народных комиссаров большевистской России (РСФСР). Авторы документа продемонстрировали максимальную откровенность и прямым текстом заявили: «при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».

На самом деле политический террор был характерен для стиля управления большевиков с первых дней после Октябрьского переворота.

«В Украине красный террор начался с первых дней вторжения большевистских отрядов в начале 1918 года. 8 февраля 1918-го войска УНР отступили из Киева и большевики, во главе с командиром Михаилом Муравьевым, овладели городом. Здесь они устроили кровавую вакханалию. В «Приказе №9» от 4 февраля Муравьев революционным армиям восточного фронта предписывал «беспощадно уничтожить всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции». В течение трех дней происходили грабежи, обыски, убийства. Жертвами красного террора в Киеве в январе — феврале 1918 года по разным данным стали от 2 до 5 тыс. человек», — информирует Украинский институт национальной памяти.

Однако осенью 1918 года террор узаконили – он стал официальной государственной политикой. Откровенная констатация того, что к власти в стране пришли террористы, стала реакцией на убийство главы Петроградской ЧК Моисея Урицкого и покушение на самого Ленина 30 августа 1918 года. Содержание новой государственной политики чуть ли не лучше всех описал в комментарии для издания Казанской ЧК «Красный террор» от 1 ноября 1918 года чекист Мартин Лацис: «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора».

«Лицом террора» в большевистской России стал Феликс Дзержинский, возглавлявший Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Уже 3 декабря 1918 года на захваченной украинской территории создали ВУЧК – Всеукраинскую ЧК.

«Для изоляции врагов советской власти Ленин и его соратники придумали концентрационные лагеря. 15 апреля 1919 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет издал декрет «О лагерях принудительных работ», которым узаконил введение лагерной системы. После чего в Киеве создали концлагерь. «Красный террор» сопровождался невероятными пытками. Захват любого населенного пункта сопровождался грабежами, погромами и истреблением населения», — отметили в УИНП.

5 сентября 1964 года британская группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде с песней «The House of the Rising Sun». Сейчас эта композиция ассоциируется именно с «The Animals» и не для их фанатов (да и ценителей рока в целом) кажется чуть ли не единственным хитом группы (на самом деле, это совсем не так). Но «The House of the Rising Sun» пели в течение многих лет до «The Animals» — и еще не раз после них. Сама композиция – народная. История ее происхождения точно не известна, хотя существует множество ничем не подтвержденных версий: от баллад XVI-XVII веков до творчества американских шахтеров начала 1900-х. С самого начала композиция называлась «Rising Sun Blues». Первая известная запись песни – это ее исполнение дуэтом Tom Clarence Ashley & Gwen Foster — за тридцать лет до известного всем хита. Фронтмен «The Animals» Эрик Бердон впервые услышал «The House of the Rising Sun» в исполнении народного певца из Нортумбрии Джонни Хендла. Хит на все времена записали «с одного дубля». А дальше «The Animals» исполнили песню как заключительную во время тура с Чаком Берри. И фанаты оценили композицию. В 1964-м она в течение трех недель держалась на вершине «Billboard Hot 100».

5 сентября 1984 года погиб украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин. Подробнее.

Церковный праздник 5 сентября

5 сентября чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — отцов святого Иоанна Предтечи. Отец Иоанна Предтечи Захария был священником. С женой Елизаветой они дожили до старости, не имея детей. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет предвестником ожидаемого Мессии. Захария усомнился, что в старости можно иметь сына и просил знамения. И получил его — вместе с наказанием за неверие: священник был поражен немотой вплоть до исполнения пророчества. Елизавета забеременела и таилась пять месяцев от людей, боясь насмешек из-за своего возраста. Но впоследствии ее посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить свою и ее радость. Елизавета первой приветствовала Марию как мать Божью. Наконец Елизавета родила сына и назвала Иоанном. Все были удивлены, ведь ни у кого в роду не было такого имени. Но Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему» – и сразу смог говорить. Он тут же произнес пророческие слова о том, что сын его Иоанн — Предтеча Господа. Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев, Елизавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере. Захария же продолжал служить в Иерусалиме. Ирод послал к нему воинов с приказом открыть место нахождения младенца Иоанна и его матери. Но Захария ответил, что ему это неизвестно. Тогда его убили прямо в храме. Елизавета же с сыном жила дальше в пустыне, и там и умерла. Иоанн под охраной ангела был в пустыне до тех пор, пока не вышел на проповедь о покаянии и сам крестил Иисуса Христа.

Народные приметы

Красные облака на рассвете – к ненастью.

Если на рябине уже пожелтели листья, то зима будет ранней.

Если лягушек не видно и не слышно – будет ненастье.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя давать пустые обещания.

Нельзя носить грязную или рваную одежду.

Нельзя желать никому зла или проклинать.