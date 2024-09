Сьогодні 5 вересня: яке свято та день в історії

5 вересня 1015 року за наказом князя Святополка Окаянного вбили його молодшого брата Гліба. У 1918-му більшовики видали декрет “Про червоний терор”. У 1964-му британський гурт “The Animals” посів перше місце в американському хіт-параді з піснею “The House of the Rising Sun”. У 1984-му загинув український поет, письменник та правозахисник Юрій Литвин.

Свята та пам’ятні дати 5 вересня

5 вересня у світі – Міжнародний день благодійності, Всесвітній день множинної мієломи.

Також відзначають: День запізнень, Всесвітній день пиріжків “Самоса”, День Амазонки, Всесвітній день туристичних журналів.

5 вересня в історії

5 вересня 1015 року за наказом князя Святополка Окаянного вбили його молодшого брата Гліба – сина Володимира Великого. Після смерті Київського князя Святополк методично позбавлявся братів, які могли скласти йому конкуренцію в боротьбі за престол. Хоча формально Окаянний був старшим сином Володимира, насправді не був йому рідним. Святополка народила вдова іншого князя – Ярополка, старшого брата Володимира. Того Володимир убив, а його вагітну дружину взяв собі в наложниці. Тож впевненості, що його права на престол визнають, у “сина двох батьків”, як називали Святополка, не було. Першим, за його наказом, убили князя Ростовського Бориса – 24 липня, коли той повертався з походу проти печенігів. А потім черга дійшла і до молодшого – Гліба.

Він був улюбленим сином свого батька – від болгарської царівни. Володимир поставив Гліба в 1013 році князем у Муром, і коли батько помер, Гліб ще не знав про це. Святополк скористався цим і викликав брата до Києва – нібито до хворого батька. Дорогою до Києва, Гліб зупинився в районі Смоленська, де отримав повідомлення від іншого брата – Ярослава (того самого – Мудрого). Ярослав не радив братові їхати до Києва, повідомляв, що князь Володимир уже помер, Святополк захопив столицю та вбив Бориса. Проте Гліб не встиг змінити плани – слідом за повідомленням від Ярослава з’явилися посланці від Святополка, який наказав убити молодого Муромського князя. Гліб заборонив захищати себе молодим хлопцям, які супроводжували його. Тож князя зарізали. Його тіло знайшов Ярослав і поховав поряд із Борисом – у церкві святого Василя у Вишгороді. Згодом Ярослав переміг Святополка, зайняв київський престол і розпочав процес канонізації Бориса та Гліба.

5 вересня 1918 року більшовики, які захопили владу в частині розваленої Російської імперії, видали декрет “Про червоний терор”. Його прийняла Рада народних комісарів більшовицької Росії (РРФСР). Автори документа продемонстрували максимальну відвертість і прямим текстом заявили: “за цієї ситуації забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю; що необхідно убезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізоляції їх в концентраційних таборах; що підлягають розстрілу всі особи, приналежні до білогвардійських організацій, заколотів і заворушень”.

Насправді політичний терор був характерним для стилю управління більшовиків з перших днів після Жовтневого перевороту.

“В Україні “червоний терор” було розпочато з перших днів вторгнення більшовицьких загонів на початку 1918 року. 8 лютого 1918 року війська УНР відступили з Києва і більшовики, на чолі з командиром Михайлом Муравйовим, заволоділи містом. Тут вони влаштували криваву вакханалію. У “Наказі №9” від 4 лютого, Муравйов революційним арміям східного фронту наказував “безпощадно знищити всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції”. Протягом трьох днів відбувались грабежі, обшуки, вбивства. Жертвами “червоного терору” в Києві у січні-лютому 1918 року за різними даними стали від 2 до 5 тис. осіб”, — інформує Український інститут національної пам’яті.

Однак восени 1918 року терор узаконили – він став офіційною державною політикою. Відверта констатація того, що до влади в країні прийшли терористи, стала реакцією на вбивство голови Петроградської ЧК Мойсея Урицького та замах на Лєніна 30 серпня 1918 року. Зміст нової державної політики чи не найкраще описав у коментарі для видання Казанської ЧК “Червоний терор” від 1 листопада 1918 року чекіст Мартін Лацис: “Ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві матеріалів і доказів того, що обвинувачений діяв ділом або словом проти радянської влади. Перше питання, яке ми повинні йому поставити, – до якого класу він належить, якого він походження, виховання, освіти або професії. Ці питання й повинні визначити долю обвинуваченого. У цьому – зміст і сутність червоного терору”.

“Обличчям терору” у більшовицькій Росії став Фелікс Дзержинський, який очолював Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем (ВЧК). Уже 3 грудня 1918 року на захопленій українській території створили ВУЧК – Всеукраїнську ЧК.

“Для ізоляції “ворогів радянської влади” Лєнін та його соратники вигадали концентраційні табори. 15 квітня 1919 року Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет видав декрет “Про табори примусових робіт”, яким узаконив запровадження табірної системи. Після чого у Києві було створено концтабір. “Червоний терор” супроводжувався неймовірними тортурами. Захоплення будь-якого населеного пункту супроводжувалося грабунками, погромами та винищенням населення”, – зазначили в УІНП.

5 вересня 1964 року британський гурт “The Animals” посів перше місце в американському хіт-параді з піснею “The House of the Rising Sun”. Зараз ця композиція асоціюється саме з “The Animals” і не для їхніх фанатів (та й поціновувачів року в цілому) здається чи не єдиним хітом гурту (насправді це зовсім не так). Але “The House of the Rising Sun” співали протягом багатьох років до “The Animals” – і ще не раз після них. Сама композиція – народна. Історія її походження точно не відома, хоч існує безліч нічим не підтверджених версій: від балад XVI-XVII століть до творчості американських шахтарів початку 1900-х. З самого початку композиція називалася “Rising Sun Blues”. Перший відомий запис пісні – це її виконання дуетом “Tom Clarence Ashley & Gwen Foster” – за тридцять років до відомого всім хіта. Фронтмен “The Animals” Ерік Бердон вперше почув “The House of the Rising Sun” у виконанні народного співака з Нортумбрії Джонні Хендла. Хіт на всі часи записали “з одного дубля”. А далі “The Animals” виконали пісню як прикінцеву під час туру з Чаком Беррі. І фанати оцінили композицію. У 1964-му вона протягом трьох тижнів трималася на вершині “Billboard Hot 100”.

5 вересня 1984 року загинув український поет, письменник та правозахисник Юрій Литвин. Докладніше.

Церковне свято 5 вересня

5 вересня вшановують пам’ять пророка Захарiї та праведної Єлисавети – батькiв святого Йоана Предтечi. Батько Йоана Предтечі Захарія був священником. Із дружиною Єлизаветою вони дожили до старості, не маючи дітей. Якось Захарія відправляв богослужіння в Єрусалимському храмі та побачив архангела Гавриїла. Той передбачив, що в Захарії народиться син, який буде провісником очікуваного Месії. Захарія засумнівався, що на старості можна мати сина, й просив знамення. І отримав його – разом із покаранням за зневіру: священник був вражений німотою аж до виконання пророцтва. Єлизавета завагітніла й таїлася п’ять місяців від людей, боячись глузування через свій вік. Але згодом її відвідала дальня родичка – Діва Марія, щоб розділити свою та її радість. Тож Єлизавета першою вітала Марію як матір Божу. Нарешті Єлизавета народила сина та назвала Йоаном. Усі були здивовані, адже ніхто в роду не мав такого імені. Але Захарія написав на дощечці: “Йоан ім’я йому” – і одразу зміг говорити. Він одразу промовив пророчі слова про те, що син його Йоан – Предтеча Господа. Коли цар Ірод наказав убити всіх немовлят, Єлисавета з сином втекла в пустелю та переховувалася в печері. А Захарія продовжував служити в Єрусалимі. Ірод послав до нього воїнів із наказом відкрити місце перебування немовляти Йоана та його матері. Але Захарія відповів, що це йому невідомо. Тоді його вбили просто в храмі. А Єлизавета із сином жила далі в пустелі, й там і померла. Йоан же під охороною ангела перебував у пустелі до того часу, як вийшов на проповідь про покаяння і сам хрестив Ісуса Христа.

Народні прикмети

Червоні хмари на світанку – до негоди.

Якщо на горобині вже пожовкло листя, то зима буде ранньою.

Якщо жаб не видно і не чути – буде негода.

Що не можна робити 5 вересня

Не можна давати порожні обіцянки.

Не можна носити брудний або рваний одяг.

Не можна бажати нікому зла або проклинати.