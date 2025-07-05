Сьогодні 5 липня: яке свято та день в історії

5 липня 2014 року від російської окупації звільнили міста Краматорськ та Слов’янськ. Цього дня 1946 року вперше презентували купальник-бікіні. У 1811-му проголосила незалежність Венесуела. У 1687-му вийшов третій і останній з томів головної наукової роботи Ньютона “Математичні початки натуральної філософії”. У 1054-му стався вибух зірки, що викликав паніку на Землі.

Свята та пам’ятні дати 5 липня

5 липня в Україні – День звільнення Слов’янська та Краматорська від російської окупації.

Сьогодні – Міжнародний день Дніпра (відзначають у першу суботу липня).

У світі: Міжнародний день плювання кісточок від черешень, Міжнародний день кооперативів і День відвідування місцевих парків (усі три припадають на першу суботу липня), День бікіні, День трудоголіка, День механічного олівця.

5 липня в історії

5 липня 1054 року стався вибух зірки у сузір’ї Тельця та утворення великої супернової. Вона була видна на землі вдень протягом 23 діб, а вночі близько двох років. Докладніше.

5 липня 1687 року завершено публікацію головного наукового твору Ісаака Ньютона – “Математичні початки натуральної філософії”. Докладніше.

5 липня 1811 року проголосила незалежність Венесуела – першою серед іспанських колоній у Південній Америці. Однак до реальної незалежності було ще далеко: війна венесуельців проти колонізаторів тривала 13 років, починаючи з 1810-го. Вигнання іспанських загарбників із Венесуели стало можливим через події у Європі. Усім жителям Південної Америки мимоволі допоміг Наполеон Бонапарт, війська якого захопили Іспанію у 1807-1808 роках. Королем Іспанії Наполеон призначив свого брата Жозефа. Паралельно в країні діяли сили опору французьким загарбникам, що сформували свій орган управління – Верховну центральну хунту. На чолі Венесуели під час революційних подій був генерал-капітан Вісенте Емпаран. Він тривалий час був губернатором однієї з провінцій Венесуели та мав гарну репутацію серед місцевих жителів. Під час війни проти Наполеона повернувся до Європи, де спочатку отримав призначення генерал-капітаном Венесуели від нового короля Жозефа Бонапарта, а потім перейшов на територію, яку контролювала Верховна центральна хунта, та присягнув на вірність їй та спадкоємцю поваленого короля Іспанії – Фердинанду VII.

Саме в такому статусі, призначеного двома владами, він повернувся до Венесуели у травні 1809 року. І ще протягом року примудрявся утримувати місцевих жителів від бунту, хоча на тлі чуток, що надходили з Іспанії, ситуація ставала все менш контрольованою. Зрештою, попри авторитет Емпарана, його повалили 19 квітня 1810 року внаслідок одноденної та не кривавої революції.

Цей період в історії Венесуели називають Першою республікою.

Однак Перша республіка проіснувала лише до 1812-го та втратила владу, поступившись у боях іспанцям та роялістам (прихильникам повернення влади короля Іспанії). Армію Венесуели, якою командував активний учасник революції 1810-го та діяч Першої республіки Симон Болівар, розбили, а сам Болівар змушений був тікати на територію сучасної Колумбії. Проте вже на початку 1813-го повернувся на батьківщину, знову зібрав армію, яка в серпні того ж року захопила столицю Венесуели Каракас. Наслідком цього стало створення Другої республіки на чолі з Боліваром. Але на цьому війна не завершилась. Наступного року Болівару знову довелося тікати, а потім ще раз повертатися. Під час війни за незалежність територія Венесуели кілька разів переходила з рук у руки. Стабілізувати ситуацію вдалося лише після того, як Болівар отримав підтримку не лише еліт, а й широких верств населення країни. У 1816-му на контрольованій ним території скасували рабство, а у 1817-му вийшов декрет про наділення солдатів визвольної армії землею. Уже у 1821-му армія Болівара завдала нищівної поразки іспанцям та роялістам. До 1830-го Венесуела разом із Колумбією, Панамою та Еквадором входила до складу незалежної від Іспанії Великої Колумбії, а потім остаточно відокремилася та стала суверенною державою.

5 липня 1946 року французький модельєр Луї Реар уперше представив публіці свій революційний винахід – купальник-бікіні. Докладніше.

5 липня 2014 року українські війська в рамках АТО звільнили Краматорськ та Слов’янськ від російської окупації, прикритої діями терористичного угруповання на чолі з військовим злочинцем Ігорем Гіркіним та бойовиків так званої ДНР. Докладніше.

Церковне свято 5 липня

5 липня вшановують пам’ять преподобного Афанасія Афонського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 липня спекотно, то взимку будуть сильні морози.

Якщо над водою стелиться туман – чекайте на негоду.

Якщо в цей день дощ, то буде багатий врожай зерна цього року.

Що не можна робити 5 липня

Не можна розлучатися з коханими надовго, бо розлука може затягнутися.

Не можна лаятися.

Не можна ходити в лазню.