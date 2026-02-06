Сьогодні 6 лютого 2026: яке свято та день в історії

6 лютого 1778 року США під час війни за свою незалежність підписали Договір про союз із Францією. У 1886-му німецький хімік Клеменс Вінклер виявив новий елемент – германій. У 1899-му народився Борис Ткаченко – один з авторів Українського правопису, котрий працював у Харкові. У 1922-му завершилася Вашингтонська морська конференція. У 1952-му на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II. У 1958-му розбився літак із ФК “Манчестер юнайтед”. У 1996-му українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. У 2023-му стався потужний землетрус у Туреччині.

Свята та пам’ятні дати 6 лютого

6 лютого у світі – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, котрі калічать жіночі статеві органи.

Перша п’ятниця лютого – це День роботи голяка (це не рекомендація взимку йти голяка в офіс, день присвячений роботі з дому в зручному одязі – хоч у піжамі).

Також сьогодні: Всесвітній день без мобільного телефону, День “Подаруй дитині усмішку”, День повернення соцмереж (йдеться про боротьбу з негативом у соцмережах – тролінгом, ботами тощо), День Боба Марлі (на Ямайці), Міжнародний день саамського народу.

6 лютого в історії

6 лютого 1778 року під час Війни за незалежність США представники цієї країни, що формувалася, підписали Договір про союз і Договір про дружбу та торгівлю з Францією. Це сталося в Парижі. США представляли Бенджамін Франклін, Сайлас Дін та Артур Лі, Францію – Конрад Александр Жерар. Договір був надзвичайно важливим для подальшої перемоги США у війні з метрополією – Великою Британією.

“Договір про дружбу та торгівлю визнавав Сполучені Штати незалежною державою та заохочував торгівлю між Францією та Америкою, тоді як Договір про союз передбачав військовий союз проти Великої Британії, зазначаючи, що абсолютна незалежність Сполучених Штатів має бути визнана умовою миру, і що Франції буде дозволено завоювати Британську Вест-Індію”, – пише проєкт History.

Бурбонівська Франція, де ще не відбулася революція, звичайно, не з великої любові до демократії підтримала британські колонії. Ключовим було споконвічне суперництво між Францією та Великою Британією. У підкоренні Нового світу французи програли британцям розгромно. Тому позбавити суперників значної частини їх завоювань – це була можливість помститися. Але також – шанс послабити Британію та посилити себе, отримавши перспективного союзника та торгового партнера. Для молодих США підтримка Франції мала як політичне, так і військове значення. Політичне – це визнання власного суверенітету однією з основних країн світу. Військова підтримка переважно виражалася в діях французького військово-морського флоту. Той створив британцям чимало проблем, а зрештою відіграв значну роль у вирішальній битві Війни за незалежність – при Йорктауні в 1781 році.

6 лютого 1886 року Клеменс Вінклер повідомив про відкриття нового хімічного елемента. Невідомий до цього моменту напівметал дослідник виявив, коли аналізував склад аргіродиту – рідкісного мінералу, добутого на срібній копальні в Німеччині. У статті, де Вінклер повідомляв про відкриття, він відразу ж запропонував ім’я нового елемента Germanium (на честь своєї батьківщини – Німеччини, від латинського “Germania”) і символ Ge. Докладніше.

6 лютого 1899 року народився Борис Ткаченко – відомий український мовознавець, який став жертвою радянського терору. Докладніше.

6 лютого 1922 року закінчилася Вашингтонська морська конференція. Вона була логічним продовженням “переділу світу” за наслідками Першої світової війни. Докладніше.

6 лютого 1952 року на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II із династії Віндзорів. Їй судилося правити найдовше з усіх британських монархів – 70 років і сім місяців, до самої смерті 8 вересня 2022 року. Докладніше.

6 лютого 1958 року в Мюнхені розбився літак, на борту якого знаходилася англійська футбольна команда “Манчестер Юнайтед”. Докладніше.

6 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.

6 лютого 1996 року українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. Докладніше.

6 лютого 2023 року потужний землетрус стався в Туреччині та Сирії. Докладніше.

Церковне свято 6 лютого

6 лютого вшановують пам’ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 6 лютого – відлига, то протягом року риболовля буде невдалою.

Якщо в цей день посилилися морози, то весна буде дощовою.

Що не можна робити 6 лютого

Не можна давати гроші в борг.

Не можна спати головою на північ.