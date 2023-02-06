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Землетрус у Туреччині: відомо вже про більш ніж 500 загиблих (відео)

Події 09:31   06.02.2023
Оксана Горун
Землетрус у Туреччині: відомо вже про більш ніж 500 загиблих (відео) Фото: aa.com.tr

Потужний землетрус магнітудою 7,4 бала стався під ранок 6 лютого. Його епіцентр знаходиться на північ від турецького міста Газіантеп, неподалік кордону з Сирією.

За першим потужним поштовхом відбулась ціла низка з практично 50 афтершоків, найсильніший з яких сягнув 6,6 бала, повідомляє СNN Turk. За даними ЗМІ, в самій Туреччині зруйновано сотні будівель. Як мінімум, 140 – у провінції Малатья та понад 30 в Османії. В інших провінціях також пошкоджено та зруйновано десятки будівель.

 

Чи не сильніше за Туреччину постраждала сусідня Сирія (епіцентр землетрусу знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону двох країн). Про силу землетрусу можна судити, виходячи з того, що його відчули в Єгипті, Лівані, грецькому Кіпрі та Іраку.

Наразі на місцях НП триває розбір завалів, інформація про кількість жертв та поранених постійно оновлюється.

 

За останніми даними, опублікованими The Guardian, тільки в Туреччині загинуло 284 особи, а 2323 отримали поранення. Крім того, МОЗ Сирії підтвердило загибель 230 своїх громадян і поранення близько 600 осіб.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих.

 

“Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поряд з турецьким народом. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи”, – написав Зеленський у твітері.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужний землетрус магнітудою 7,4 бала стався під ранок 6 лютого. Його епіцентр знаходиться на північ від турецького міста Газіантеп, неподалік кордону з Сирією".