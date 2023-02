Землетрус у Туреччині: відомо вже про більш ніж 500 загиблих (відео)

Потужний землетрус магнітудою 7,4 бала стався під ранок 6 лютого. Його епіцентр знаходиться на північ від турецького міста Газіантеп, неподалік кордону з Сирією.

За першим потужним поштовхом відбулась ціла низка з практично 50 афтершоків, найсильніший з яких сягнув 6,6 бала, повідомляє СNN Turk. За даними ЗМІ, в самій Туреччині зруйновано сотні будівель. Як мінімум, 140 – у провінції Малатья та понад 30 в Османії. В інших провінціях також пошкоджено та зруйновано десятки будівель.

Чи не сильніше за Туреччину постраждала сусідня Сирія (епіцентр землетрусу знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону двох країн). Про силу землетрусу можна судити, виходячи з того, що його відчули в Єгипті, Лівані, грецькому Кіпрі та Іраку.

Наразі на місцях НП триває розбір завалів, інформація про кількість жертв та поранених постійно оновлюється.

Heart heavy for #Turkey #Syria #Lebanon and all thether places affected by the massive #earthquake today. May Allah має мерщій на біду, і комфорт living. Ameen pic.twitter.com/dZeUtuGDif

— Yamaan Shahid  (@realYamaan) February 6, 2023