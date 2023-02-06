Землетрус у Туреччині: відомо вже про більш ніж 500 загиблих (відео)
Потужний землетрус магнітудою 7,4 бала стався під ранок 6 лютого. Його епіцентр знаходиться на північ від турецького міста Газіантеп, неподалік кордону з Сирією.
За першим потужним поштовхом відбулась ціла низка з практично 50 афтершоків, найсильніший з яких сягнув 6,6 бала, повідомляє СNN Turk. За даними ЗМІ, в самій Туреччині зруйновано сотні будівель. Як мінімум, 140 – у провінції Малатья та понад 30 в Османії. В інших провінціях також пошкоджено та зруйновано десятки будівель.
#Turquia TURKEY DECLARES A STATE OF DISASTER, LEVEL 4 REQUEST INTERNATIONAL SUPPORT 🇹🇷 #TURKEY #Terremoto pic.twitter.com/sPG8AvffId
— Cassandra Maggio ⭐️⭐️⭐️ (@KassandraPlay) February 6, 2023
Чи не сильніше за Туреччину постраждала сусідня Сирія (епіцентр землетрусу знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону двох країн). Про силу землетрусу можна судити, виходячи з того, що його відчули в Єгипті, Лівані, грецькому Кіпрі та Іраку.
Наразі на місцях НП триває розбір завалів, інформація про кількість жертв та поранених постійно оновлюється.
Heart heavy for #Turkey #Syria #Lebanon and all thether places affected by the massive #earthquake today. May Allah має мерщій на біду, і комфорт living. Ameen pic.twitter.com/dZeUtuGDif
— Yamaan Shahid (@realYamaan) February 6, 2023
За останніми даними, опублікованими The Guardian, тільки в Туреччині загинуло 284 особи, а 2323 отримали поранення. Крім того, МОЗ Сирії підтвердило загибель 230 своїх громадян і поранення близько 600 осіб.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих.
Висловлюю щирі співчуття Президенту @RTErdogan , 🇹🇷 народу та батьківщинам загиблих через землетрус на південному сході 🇹🇷. Бажаю швидкого одужання всім потерпілим. У цей складний час ми будемо поруч із 🇹🇷 народом. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023
“Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поряд з турецьким народом. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи”, – написав Зеленський у твітері.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужний землетрус магнітудою 7,4 бала стався під ранок 6 лютого. Його епіцентр знаходиться на північ від турецького міста Газіантеп, неподалік кордону з Сирією".