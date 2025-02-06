Сьогодні 6 лютого: яке свято та день в історії

6 лютого 1886 року німецький хімік Клеменс Вінклер виявив новий елемент – германій. У 1899-му народився Борис Ткаченко – один з авторів Українського правопису, котрий працював у Харкові. У 1922-му завершилася Вашингтонська морська конференція. У 1952-му на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II. У 1958-му розбився літак із ФК “Манчестер юнайтед”. У 1996-му українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. У 2023-му стався потужний землетрус у Туреччині.

Свята та пам’ятні дати 6 лютого

6 лютого у світі – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, котрі калічать жіночі статеві органи.

Також сьогодні: Всесвітній день без мобільного телефону, День Боба Марлі (на Ямайці), Міжнародний день саамського народу.

6 лютого в історії

6 лютого 1886 року Клеменс Вінклер повідомив про відкриття нового хімічного елемента. Невідомий до цього моменту напівметал дослідник виявив, коли аналізував склад аргіродиту – рідкісного мінералу, добутого на срібній копальні в Німеччині. У статті, де Вінклер повідомляв про відкриття, він відразу ж запропонував ім’я нового елемента Germanium (на честь своєї батьківщини – Німеччини, від латинського “Germania”) і символ Ge.

У наступні роки хімік докладно описав властивості елемента. До 1930-х років знахідку взагалі не використовували у промисловості. Однак згодом їй знайшли застосування в оптиці та виробництві електронних пристроїв. Також відкриттям Вінклера користується Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Оскільки германій дуже чутливий до іонізувального випромінювання, такого як гамма- та рентгенівське випромінювання, він відіграє важливу роль у МАГАТЕ. Одним з інструментів, який наші інспектори із гарантій використовують для перевірки рівня збагачення урану, є детектор із кристалами германію, який, охолоджений до -140 градусів за Цельсієм, може виявити гамма-випромінювання, що виділяється ураном. Це частина того, як МАГАТЕ працює над забезпеченням мирного використання ядерного матеріалу”, – повідомляє МАГАТЕ на своїй сторінці у фейсбуці.

6 лютого 1899 року народився Борис Ткаченко – відомий український мовознавець, який став жертвою радянського терору. Докладніше.

6 лютого 1922 року закінчилася Вашингтонська морська конференція. Вона була логічним продовженням “переділу світу” за наслідками Першої світової війни. Докладніше.

6 лютого 1952 року на престол Великої Британії зійшла королева Єлизавета II із династії Віндзорів. Їй судилося правити найдовше з усіх британських монархів – 70 років і сім місяців, до самої смерті 8 вересня 2022 року. Докладніше.

6 лютого 1958 року в Мюнхені розбився літак, на борту якого знаходилася англійська футбольна команда “Манчестер Юнайтед”. Докладніше.

Відео: unedited.ogv

6 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.

6 лютого 1996 року українським полярникам остаточно передали британську антарктичну станцію “Фарадей”. Докладніше.

6 лютого 2023 року потужний землетрус стався в Туреччині та Сирії. Докладніше.

Церковне свято 6 лютого

6 лютого вшановують пам’ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, а також – мучениці Дорофії. Преподобний Вукол був учнем Йоана Богослова й саме ним був поставлений першим єпископом Смирнської Церкви в Малій Азії. Вукол звернув до Христа і хрестив безліч язичників. Помер мирно близько 100 – 105 року. Біля труни святителя Вукола виросло миртове дерево, яке зцілювало хворих.

Народні прикмети

Якщо 6 лютого – відлига, то протягом року риболовля буде невдалою.

Якщо в цей день посилилися морози, то весна буде дощовою.

Що не можна робити 6 лютого

Не можна давати гроші в борг.

Не можна спати головою на північ.