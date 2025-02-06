Сегодня 6 февраля: какой праздник и день в истории
6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменc Винклер обнаружил новый элемент — германий. В 1899-м родился Борис Ткаченко – один из авторов Украинского правописания, работавший в Харькове. В 1922-м завершилась Вашингтонская морская конференция. В 1952-м на престол Великобритании взошла королева Елизавета II. В 1958-м разбился самолет с ФК «Манчестер юнайтед». В 1996-м украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию »Фарадей». В 2023-м произошло мощное землетрясение в Турции.
Праздники и памятные даты 6 февраля
6 февраля в мире — Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.
Также сегодня: Всемирный день без мобильного телефона, День Боба Марли (на Ямайке), Международный день саамского народа.
6 февраля в истории
6 февраля 1886 года Клеменc Винклер сообщил об открытии нового химического элемента. Неизвестный до этого момента полуметалл исследователь обнаружил, когда анализировал состав аргиродита — редкого минерала, добытого на серебряном руднике в Германии. В статье, где Винклер сообщал об открытии, он сразу же предложил имя нового элемента Germanium (в честь своей родины – Германии, от латинского «Germania») и символ Ge.
В последующие годы химик подробно описал характеристики элемента. До 1930-х годов находку вообще не использовали в промышленности. Однако впоследствии ей нашли применение в оптике и производстве электронных устройств. Также открытием Винклера пользуется Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Поскольку германий очень чувствителен к ионизирующему излучению, такому как гамма- и рентгеновское излучение, он играет важную роль в МАГАТЭ. Одним из инструментов, используемых нашими инспекторами по гарантиям для проверки уровня обогащения урана, является детектор с кристаллами германия, который, охлажденный до -140 градусов по Цельсию, может обнаружить гамма-излучение, выделяемое ураном. Это часть того, как МАГАТЭ работает над обеспечением мирного использования ядерного материала», — сообщает МАГАТЭ на своей странице в Facebook.
6 февраля 1899 года родился Борис Ткаченко – известный украинский языковед, ставший жертвой советского террора. Подробнее.
6 февраля 1922 года закончилась Вашингтонская морская конференция. Она была логическим продолжением «передела мира» по результатам Первой мировой войны. Подробнее.
6 февраля 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II из династии Виндзоров. Ей суждено было править дольше всех британских монархов – 70 лет и семь месяцев, до самой смерти 8 сентября 2022 года. Подробнее.
6 февраля 1958 года в Мюнхене разбился самолет, на борту которого находилась английская футбольная команда «Манчестер юнайтед». Подробнее.
Видео: unedited.ogv
6 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо.
6 февраля 1996 года украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию «Фарадей». Подробнее.
6 февраля 2023 года мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии. Подробнее.
Церковный праздник 6 февраля
6 февраля чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова и именно им был поставлен первым епископом Смирнской Церкви в Малой Азии. Вукол обратил к Христу и крестил множество язычников. Умер мирно около 100 – 105 года. У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, исцеляющее больных.
Народные приметы
Если 6 февраля – оттепель, то в течение года рыбалка будет неудачной.
Если в этот день усилились морозы, то весна будет дождливой.
Что нельзя делать 6 февраля
Нельзя давать деньги взаймы.
Нельзя спать головой к северу.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 6 февраля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 февраля 1886 года немецкий химик Винклер обнаружил новый элемент — германий. В 1899-м родился Борис Ткаченко – один из авторов Украинского правописания, работавший в Харькове".