Сегодня 6 февраля: какой праздник и день в истории

6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменc Винклер обнаружил новый элемент — германий. В 1899-м родился Борис Ткаченко – один из авторов Украинского правописания, работавший в Харькове. В 1922-м завершилась Вашингтонская морская конференция. В 1952-м на престол Великобритании взошла королева Елизавета II. В 1958-м разбился самолет с ФК «Манчестер юнайтед». В 1996-м украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию ​​»Фарадей». В 2023-м произошло мощное землетрясение в Турции.

Праздники и памятные даты 6 февраля

6 февраля в мире — Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.

Также сегодня: Всемирный день без мобильного телефона, День Боба Марли (на Ямайке), Международный день саамского народа.

6 февраля в истории

6 февраля 1886 года Клеменc Винклер сообщил об открытии нового химического элемента. Неизвестный до этого момента полуметалл исследователь обнаружил, когда анализировал состав аргиродита — редкого минерала, добытого на серебряном руднике в Германии. В статье, где Винклер сообщал об открытии, он сразу же предложил имя нового элемента Germanium (в честь своей родины – Германии, от латинского «Germania») и символ Ge.

В последующие годы химик подробно описал характеристики элемента. До 1930-х годов находку вообще не использовали в промышленности. Однако впоследствии ей нашли применение в оптике и производстве электронных устройств. Также открытием Винклера пользуется Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Поскольку германий очень чувствителен к ионизирующему излучению, такому как гамма- и рентгеновское излучение, он играет важную роль в МАГАТЭ. Одним из инструментов, используемых нашими инспекторами по гарантиям для проверки уровня обогащения урана, является детектор с кристаллами германия, который, охлажденный до -140 градусов по Цельсию, может обнаружить гамма-излучение, выделяемое ураном. Это часть того, как МАГАТЭ работает над обеспечением мирного использования ядерного материала», — сообщает МАГАТЭ на своей странице в Facebook.

6 февраля 1899 года родился Борис Ткаченко – известный украинский языковед, ставший жертвой советского террора. Подробнее.

6 февраля 1922 года закончилась Вашингтонская морская конференция. Она была логическим продолжением «передела мира» по результатам Первой мировой войны. Подробнее.

6 февраля 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II из династии Виндзоров. Ей суждено было править дольше всех британских монархов – 70 лет и семь месяцев, до самой смерти 8 сентября 2022 года. Подробнее.

6 февраля 1958 года в Мюнхене разбился самолет, на борту которого находилась английская футбольная команда «Манчестер юнайтед». Подробнее.

Видео: unedited.ogv

6 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо.

6 февраля 1996 года украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию «Фарадей». Подробнее.

6 февраля 2023 года мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии. Подробнее.

Церковный праздник 6 февраля

6 февраля чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова и именно им был поставлен первым епископом Смирнской Церкви в Малой Азии. Вукол обратил к Христу и крестил множество язычников. Умер мирно около 100 – 105 года. У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, исцеляющее больных.

Народные приметы

Если 6 февраля – оттепель, то в течение года рыбалка будет неудачной.

Если в этот день усилились морозы, то весна будет дождливой.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя спать головой к северу.