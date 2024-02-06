Сегодня 6 февраля: какой праздник и день в истории

6 февраля 1899 года родился Борис Ткаченко — один из авторов «Украинского правописания», работавший в Харькове. В 1922-м завершилась Вашингтонская морская конференция. В 1952-м на престол Великобритании взошла королева Елизавета II. В 1958-м разбился самолет с ФК «Манчестер юнайтед». В 1996-м украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию “Фарадей”. В 2023-м произошло мощное землетрясение в Турции.

Праздники и памятные даты 6 февраля

6 февраля – Международный день безопасного Интернета, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.

6 февраля в истории

6 февраля 1899 года родился Борис Ткаченко – известный украинский языковед, ставший жертвой советского террора.

Он был крестником автора украинского словаря Бориса Гринченко, и назвали парня в честь крестного. Большая часть жизни Бориса Ткаченко связана с Харьковом. Сюда он переехал, окончив школу. В 1923 году окончил Харьковский институт народного образования. Его специализацией стал украинский язык. В 1920-е, когда советская власть «игралась в украинизацию», ученый исследовал украинскую стилистику и диалектологию, писал методические брошюры по преподаванию украинского языка. Вместе с Майком Йогансеном стал соавтором «Общего курса украинского языка», в коллективе авторов работал над «Новым украинским правописанием». В 1929-м совместно с Леонидом Булаховским создал спецкурс стилистики украинского языка – «Очерк украинской стилистики» в пяти лекциях. Также Ткаченко осуществлял литературные переводы классиков иностранной литературы – с английского, немецкого, французского и русского языка. Был старшим научным сотрудником Харьковского филиала Института языкознания АН УССР и преподавал украинский в вузах. В 1935 году он переехал в Киев, а в 1937-м языковеда арестовали, обвинив в участии «в антисоветской украинской националистической террористической организации», а также в «связях с троцкистами». Тройка НКВД приговорила Ткаченко к расстрелу. Его казнили 23 декабря 1937 года. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

6 февраля 1922 года закончилась Вашингтонская морская конференция. Она была логическим продолжением «передела мира» по результатам Первой мировой войны.

Только касалась не Европы, а колониальных владений в Восточной Азии и судоходства в Тихом океане. Среди документов, подписанных участниками конференции: Договор четырех государств (США, Великобритании, Франции и Японии) о совместной защите их территориальных прав в Тихом океане; Договор пяти государств (США, Великобритании, Японии, Франции и Италии) об ограничении морских вооружений; Договор девяти государств (США, Великобритании, Франции, Японии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Португалии и Китая) о предоставлении странам равных возможностей в Республике Китай в области торговой и предпринимательской деятельности. Последняя сделка в первую очередь ограничивала привилегии Японии в Китае. Несмотря на то, что «на бумаге» США добились для себя важных уступок со стороны Великобритании и Японской империи, японцы сразу после конференции начали нарушать достигнутые на ней договоренности.

6 февраля 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II из династии Виндзоров. Ей суждено было править дольше всех британских монархов – 70 лет и семь месяцев, до самой смерти 8 сентября 2022 года. Подробнее.

6 февраля 1958 года в Мюнхене разбился самолет, на борту которого находилась английская футбольная команда «Манчестер юнайтед». Из 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения. Среди погибших было восемь футболистов «МЮ».

Видео: unedited.ogv

Игроки возвращались домой из Белграда, где играли матч Кубка европейских чемпионов с командой «Црвена звезда». Самолет приземлился в Мюнхене для дозаправки. После нее пилоты дважды пытались взлететь, но прерывали обе попытки из-за повышенных колебаний в левом двигателе. Чтобы не отставать от графика, командир не захотел остаться на ночь в Германии и попытался взлететь в третий раз. К этому моменту начался сильный снегопад, ближе к концу летной полосы собралось много «снежной каши». Въехав в нее, самолет потерял скорость, которая была необходима для взлета. В результате он пробил забор в конце взлетно-посадочной полосы и врезался левым крылом в стоящий неподалеку дом. 21 человек на борту погиб сразу, многие потеряли сознание. Поскольку мог произойти взрыв из-за утечки топлива, командир приказал выжившим выбираться из самолета и отбежать на безопасное расстояние. Сначала виновным в катастрофе считали командира, но позже установили, что причиной было скопление снега, через 10 лет после катастрофы командира оправдали. Тогда же выживший в катастрофе тренер «МЮ» Мэтт Басби привел уже новый состав команды к победе в Кубоке европейских чемпионов. В составе этой команды было двое выживших в авиакатастрофе 1958 года – Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс. Именно Фоулкс забил решающий гол в матче против мадридского «Реала». А в финале, в котором команда обыграла «Бенфику», два гола забил Чарльтон.

6 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо.

6 февраля 1996 года украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию «Фарадей». В 18:45 над станцией торжественно подняли Государственный Флаг Украины. Первая украинская антарктическая экспедиция при передаче станции заплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов. Впоследствии станция получила название «Академик Вернадский».

Ежегодно сюда отправляются украинские антарктические экспедиции. Именно сейчас в Антарктиде находится 28-я экспедиция, которую возглавляет харьковский геофизик Богдан Гаврилюк. Он поехал на зимовку на «Академике Вернадском» в десятый раз. В составе экспедиции – еще один харьковчанин геофизик Андрей Сопин. Недавно директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что, несмотря на полномасштабную войну, Кабмин продлил на два года Государственную целевую научно-техническую программу исследований в Антарктике до 2025 года (включительно).

6 февраля 2023 года мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии.

По последним данным, количество погибших составило по меньшей мере 59 488 человек: 53 537 в Турции и 5 951 в Сирии. Толчок магнитудой 7,8 балла произошел ближе к утру 6 февраля. Эпицентр находился севернее турецкого города Газиантеп. За первым мощным толчком последовал целый ряд афтершоков. Землетрясение почувствовали в Египте, Ливане, греческом Кипре и Ираке. Спасательным работам препятствовали сложные погодные условия и низкая (как для Турции) температура воздуха. Землетрясение стало самым смертоносным на территории современной Турции с 526 года. В Сирии подобная беда была в последний раз в 1822 году.

Церковный праздник 6 февраля

6 февраля чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова и именно им был поставлен первым епископом Смирнской Церкви в Малой Азии. Вукол обратил к Христу и крестил множество язычников. Умер мирно около 100 – 105 года. У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, исцеляющее больных.

Народные приметы

Если 6 февраля – оттепель, то в течение года рыбалка будет неудачной.

Если в этот день усилились морозы, то весна будет дождливой.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя спать головой к северу.