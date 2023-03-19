Полярник-рекордсмен из Харькова с военной службы отправился в Антарктиду

28 Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию «Академик Вернадский». Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре. Возглавляет команду ученый из Харькова.

18 марта группа украинских полярников выехала из Киева.

«В 28 УАЭ – 14 участников: 9 ученых (по 3 на каждое направление исследований – биология, метеорология, геофизика), врач, повар, сисадмин, системный механик и дизелист-электрик. Они будут работать на станции в течение года», — отметили в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ).

Возглавил команду абсолютный рекордсмен среди украинских полярников — харьковский геофизик Богдан Гаврилюк. Он едет зимовать в Антарктику в десятый раз. Столько зим «на краю земли» еще не проводил ни один украинец. Геофизик из харьковского Радиоастрономического института руководил и 26-й Украинской антарктической экспедицией, которая на станции «Академик Вернадский» встретила новости о полномасштабной войне, развязанной РФ против Украины.

«Все были шокированы. Следующие пару дней, по-моему, даже никто не спал у нас на станции. Но ведь работу и там необходимо продолжать», — рассказал он «Суспільному. Чернігів».

Вернувшись в Украину в апреле 2022 года, Богдан Гаврилюк отправился защищать родину. Уже с мая 2022 года он служил пограничником в Черниговской области.

«Я прекрасно понимал, что по возвращению домой я буду служить. Потому что я офицер запаса, и у меня даже не стоял такой вопрос», — объяснил он.

Чтобы опытный полярник и ученый смог возглавить 28-ю антарктическую экспедицию, руководство НАНЦ обращалось в Минобороны. После года в Антарктиде Богдан продолжит нести службу.

После отъезда из Киева украинским полярникам предстоит преодолеть долгий путь.

«Сейчас они едут в Польшу, далее – перелеты в Южную Америку, где в чилийском порту Пунта-Аренас будущих зимовников уже ждет наше судно «Ноосфера». Ледокол должен доставить на станцию 28 УАЭ и вернуть на «большую землю» 27 УАЭ, которая уже год отработала в Антарктиде», — рассказали в НАНЦ.