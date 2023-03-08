Харьковчанин Гаврилюк возглавил 28-ю Украинскую Антарктическую экспедицию
Команда, которая заменит ученых 27 УАЭ на станции «Академик Вернадский», уже сформирована, сообщил Национальный антарктический научный центр.
Полномасштабное вторжение рф не должно остановить украинскую науку, в частности, непрерывные исследования на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Поэтому НАНЦ готовится к ротации зимовщиков 27 УАЭ, которые почти год работают на станции. Их должна заменить команда 28-й УАЭ (2023-2024 гг.), состав которой уже утвердили.
Конкурсная комиссия отобрала в основной состав 14 участников (до этого длительный период их было 12). Увеличение экспедиции за счет ученых позволяет выполнять большее количество исследований на станции, в частности, в пределах многих международных проектов, в которых участвует Украина.
Среди 14 участников – 9 ученых (по 3 по каждому направлению – геофизика, метеорология, биология) и 5 представителей команды жизнеобеспечения: врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.
У 28-й УАЭ поровну опытных полярников и новичков. Такое соотношение способствует эффективной передаче опыта зимования: проведение круглогодичных научных исследований и обеспечение функционирования станции.
Возглавляет экспедицию один из самых опытных украинских полярников, для которого это будет рекордная десятая зимовка – геофизик Богдан Гаврилюк. Он был руководителем 26 УАЭ, которая после успешного выполнения всех задач вернулась в Украину уже после начала полномасштабной войны, весной 2022-го. Прибыв домой, Богдан сразу встал на защиту Украины, вступив в ряды Пограничной службы. До этого он выполнял задачи на севере Украины, в частности в Черниговской области, а сейчас возвращается к не менее важной миссии – круглый год обеспечивать работу станции «Академик Вернадский».
«Еще одна особенность 28-й УАЭ состоит в том, что в ней будет трое участников из предыдущей, 27-й УАЭ. Ученые – биолог Сергей Глотов (вы все помните его замечательные фото), геофизик Андрей Сопин и метеоролог Сергей Разумный – решили продолжать свои исследования на станции в следующем году и успешно прошли конкурс. Это впервые в истории украинских антарктических экспедиций сразу три участника остаются зимовать на второй год», — сообщили в НАНЦ.
Список участников 28-й УАЭ:
Руководитель экспедиции:
Богдан Гаврилюк – 1972 г.р., Радиоастрономический институт НАН Украины, г. Харьков, геофизик (десятая зимовка).
Биологи:
Сергей Глотов – 1986 г.р., Государственный природоведческий музей НАН Украины, г. Львов (вторая зимовка);
Вадим Ткаченко – 1992 г.р., Приазовский национальный природный парк, г. Мелитополь, Запорожская обл. (вторая зимовка);
Тарас Перетятко – 1981 г.р., Львовский национальный университет им. Ивана Франко, г. Львов (первая зимовка).
Метеорологи:
Александр Полудень – 1986 г.р., Украинский гидрометеорологический центр, г. Киев (пятая зимовка);
Дмитрий Кричун – 1978 г.р., авиационная метеорологическая станция гражданская «Кропивницкий», г. Кропивницкий (первая зимовка);
Сергей Разумный – 1988 г.р., Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, г. Вышгород (Киевская обл.) (четвертая зимовка).
Геофизики:
Андрей Сопин – 1982 г.р., Радиоастрономический институт НАН Украины, г. Харьков (четвертая зимовка);
Андрей Олефир – 1996 г.р., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев (первая зимовка).
Команда жизнеобеспечения:
врач Дмитрий Мартыненко – 1990 г.р., г. Киев (первая зимовка);
повар Андрей Бобров – 1988 г.р., Киевская область (первая зимовка);
системный механик Александр Милашевский – 1983 г.р., г. Чернигов (вторая зимовка);
дизелист Сергей Поприенко – 1973 г.р., г. Кривой Рог (первая зимовка);
системный администратор Сергей Салло – 1988 г.р., г. Кропивницкий (первая зимовка).
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 16:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда, которая заменит ученых 27 УАЭ на станции «Академик Вернадский», уже сформирована, сообщил Национальный антарктический научный центр.".