Харків’янин Гаврилюк очолив 28-му Українську Антарктичну експедицію

Команда, яка замінить вчених 27 УАЕ на станції «Академік Вернадський», уже сформована, повідомив Національний антарктичний науковий центр .

Повномасштабне вторгнення рф не має зупинити українську науку, зокрема, продовження неперервних досліджень на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Тому НАНЦ готується до ротації зимівників 27-ї УАЕ, які майже рік працюють на станції. Їх має замінити команда 28-ї УАЕ (2023-2024 рр.), склад якої нині вже затверджено.

Конкурсна комісія відібрала до основного складу 14 учасників (до цього тривалий період їх було 12). Збільшення експедиції за рахунок науковців дозволяє виконувати більшу кількість досліджень на станції, зокрема, в межах багатьох міжнародних проєктів, в яких бере участь Україна.

Серед 14 учасників – 9 вчених (по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія) та 5 представників команди життєзабезпечення: лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін.

У 28-й УАЕ порівну досвідчених полярників і новачків. Таке співвідношення сприяє ефективній передачі досвіду зимування: проведення цілорічних наукових досліджень та забезпечення функціонування станції.

Очолює експедицію один з найдосвіченіших українських полярників, для якого це буде рекордна десята (!!!) зимівля, – геофізик Богдан Гаврилюк. Він був керівником 26-ї УАЕ, яка після успішного виконання всіх завдань повернулася в Україну вже після початку повномасштабної війни, навесні 2022-го. Прибувши додому, Богдан одразу став на захист України, вступивши до лав Прикордонної служби. Дотепер він виконував завдання на півночі України, зокрема в Чернігівській області, а зараз повертається до не менш важливої місії – цілий рік забезпечувати роботу станції «Академік Вернадський».

«Ще одна особливість 28-ї УАЕ полягає в тому, що в ній буде троє учасників з попередньої, 27-ї УАЕ. Вчені – біолог Сергій Глотов (ви всі пам’ятаєте його чудові фото), геофізик Андрій Сопін і метеоролог Сергій Разумний – вирішили продовжувати свої дослідження на станції протягом наступного року і успішно пройшли конкурс. Це вперше в історії українських антарктичних експедицій одразу троє учасників залишаються зимувати на другий рік», – повідомили в НАНЦ.

Список учасників 28-ї УАЕ:

Керівник експедиції:

Богдан Гаврилюк – 1972 р.н., Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків, геофізик (десята зимівля).

Біологи:

Сергій Глотов – 1986 р.н., Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів (друга зимівля);

Вадим Ткаченко – 1992 р.н., Приазовський національний природний парк, м. Мелітополь, Запорізька обл. (друга зимівля);

Тарас Перетятко – 1981 р.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів (перша зимівля).

Метеорологи:

Олександр Полудень – 1986 р.н., Український гідрометеорологічний центр, м. Київ (п’ята зимівля);

Дмитро Кричун – 1978 р.н., Авіаційна метеорологічна станція цивільна «Кропивницький», м. Кропивницький (перша зимівля);

Сергій Разумний – 1988 р.н., Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, м. Вишгород (Київська обл.) (четверта зимівля).

Геофізики:

Андрій Сопін – 1982 р.н., Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків (четверта зимівля);

Андрій Олефір – 1996 р.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ (перша зимівля).

Команда життєзабезпечення:

лікар Дмитро Мартиненко – 1990 р.н., м. Київ (перша зимівля);

кухар Андрій Бобров – 1988 р.н., Київська область (перша зимівля);

системний механік Олександр Милашевський – 1983 р.н., м. Чернігів (друга зимівля);

дизеліст Сергій Попрієнко – 1973 р.н., м. Кривий Ріг (перша зимівля);

системний адміністратор Сергій Салло – 1988 р.н., м. Кропивницький (перша зимівля).