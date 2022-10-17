Науковець з Харкова Дмитро Чумаченко переміг у конкурсі «Молодий вчений року»
Харківський науковець виборов перемогу за серію заходів “Про штучний інтелект простими словами”.
Харків’янина Дмитра Чумаченка, доцента Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ», обрали переможцем конкурсу «Молодий вчений року». Цей конкурс щороку проводить Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в номінації «Профорієнтаційна наукова платформа».
«Відзначено за мій соціальний освітній проєкт Школа IT профессионалов “ProfIT”, зокрема за серію заходів «Про штучний інтелект простими словами», в якому вдалось зібрати 10 провідних фахівців галузі та понад 300 учасників. На цей сезон також готуємо багато цікавих актуальних заходів, які анонсуємо вже незабаром», – повідомив Чумаченко на своїй сторінці у Facebook.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 15:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Науковець з Харкова Дмитро Чумаченко переміг у конкурсі «Молодий вчений року»".