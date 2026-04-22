Абсолютна чемпіонка з Харкова: 221 кг ваги здолала Каміла Конотоп на ЧЄ

Спорт 10:35   22.04.2026
Оксана Горун
Абсолютна чемпіонка з Харкова: 221 кг ваги здолала Каміла Конотоп на ЧЄ Фото: пресслужба ХМР

Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула “золото” чемпіонату Європи-2026 одразу в трьох дисциплінах: ривок, поштовх та сума двоборства.

Це четвертий титул Каміли Конотоп у кар’єрі після перемог у 2021, 2023 та 2024 роках“, – зазначили у пресслужбі мерії Харкова.

Подробиці тріумфу харків’янки розкрив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що Конотоп здобула медалі на другий день змагань у Батумі.

Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп із тренером
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

При цьому спортсменка досягла таких показників: у ривку – 100 кг, поштовху – 121 кг та за сумою двоборства – 221 кг. Кожен був найкращим серед усіх конкуренток у ваговій категорії 58 кг.

Зазначимо, Каміла Конотоп – досвідчена спортсменка. Вона представляла Україну на літній Олімпіаді в Парижі у 2024-му.

Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
