Абсолютна чемпіонка з Харкова: 221 кг ваги здолала Каміла Конотоп на ЧЄ
Фото: пресслужба ХМР
Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула “золото” чемпіонату Європи-2026 одразу в трьох дисциплінах: ривок, поштовх та сума двоборства.
“Це четвертий титул Каміли Конотоп у кар’єрі після перемог у 2021, 2023 та 2024 роках“, – зазначили у пресслужбі мерії Харкова.
Подробиці тріумфу харків’янки розкрив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що Конотоп здобула медалі на другий день змагань у Батумі.
При цьому спортсменка досягла таких показників: у ривку – 100 кг, поштовху – 121 кг та за сумою двоборства – 221 кг. Кожен був найкращим серед усіх конкуренток у ваговій категорії 58 кг.
Зазначимо, Каміла Конотоп – досвідчена спортсменка. Вона представляла Україну на літній Олімпіаді в Парижі у 2024-му.
- Категорії: Спорт, Харків;
- Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 10:35;