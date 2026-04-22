Абсолютная чемпионка из Харькова: 221 кг веса одолела Камила Конотоп на ЧЕ

Харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала «золото» чемпионата Европы-2026 сразу в трех дисциплинах: рывок, толчок и сумма двоеборья.

«Это четвертый титул Камилы Конотоп в карьере после побед в 2021, 2023 и 2024 годах», — отметили в пресс-службе мэрии Харькова.

Подробности триумфа харьковчанки раскрыл начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что Конотоп завоевала медали на второй день соревнований в Батуми.

При этом спортсменка достигла таких показателей: в рывке — 100 кг, толчке — 121 кг и по сумме двоеборья — 221 кг. Каждый был лучшим среди всех конкуренток в весовой категории 58 кг.

Отметим, Камила Конотоп — опытная спортсменка. Она представляла Украину на летней Олимпиаде в Париже в 2024-м.