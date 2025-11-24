Новый мировой рекорд установила ныряльщица из Харькова Екатерина Садурская
Ныряльщица снова поразила мир, добившись очередного невероятного достижения на соревнованиях под эгидой AIDA в Доминике, сообщили в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
«В своей коронной дисциплине — погружение с постоянным весом без ласт (CNF), в которой в этом году она уже дважды становилась чемпионкой мира, Екатерина показала феноменальный результат. 86 метров! Это — новый мировой рекорд, которым Садурская превзошла свое предыдущее достижение и снова вписала свое имя в историю мирового фридайвинга», — сообщили в департаменте.
Как сообщала МГ «Объектив» в июле, Садурская шесть раз становилась чемпионкой мира по фридайвингу в дисциплинах CNF и FIM. На ее счету на тот момент было семь мировых рекордов: от 74 до 84 метров в погружении без ласт (CNF).
Обширное интервью Садурской вышло в июне на страницах журнала Vogue Ukraine. Его украшают фотографии спортсменки в разных образах: хлопковом белье, гидрокостюме, деловом блейзере и кожаном бомбере. Эта фотосессия, по словам ныряльщицы, длилась девять часов.
Новости по теме:
Категории: Спорт, Харьков; Теги: Катерина Садурская, новости Харькова, спорт;
