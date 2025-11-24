Live

Новый мировой рекорд установила ныряльщица из Харькова Екатерина Садурская

Спорт 18:32   24.11.2025
Елена Нагорная
Новый мировой рекорд установила ныряльщица из Харькова Екатерина Садурская Фото: KHARKIV SPORT CITY/Telegram

Ныряльщица снова поразила мир, добившись очередного невероятного достижения на соревнованиях под эгидой AIDA в Доминике, сообщили в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

«В своей коронной дисциплине — погружение с постоянным весом без ласт (CNF), в которой в этом году она уже дважды становилась чемпионкой мира, Екатерина показала феноменальный результат. 86 метров! Это — новый мировой рекорд, которым Садурская превзошла свое предыдущее достижение и снова вписала свое имя в историю мирового фридайвинга», — сообщили в департаменте.

Как сообщала МГ «Объектив» в июле, Садурская шесть раз становилась чемпионкой мира по фридайвингу в дисциплинах CNF и FIM. На ее счету на тот момент было семь мировых рекордов: от 74 до 84 метров в погружении без ласт (CNF).

Обширное интервью Садурской вышло в июне на страницах журнала Vogue Ukraine. Его украшают фотографии спортсменки в разных образах: хлопковом белье, гидрокостюме, деловом блейзере и кожаном бомбере. Эта фотосессия, по словам ныряльщицы, длилась девять часов.

Читайте также: Харьковчанка Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу

Автор: Елена Нагорная
