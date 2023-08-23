Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе
Спортсменка из Харьковской области Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу на открытой воде, сообщила ХОВА.
Золотую медаль Екатерина Садурская завоевала в дисциплине FIM (свободное погружение), а также установила рекорд Украины – 97 метров. Результат соперницы Линды Паганелли из Италии харьковская спортсменка превзошла на 1 метр.
Соревнования продолжаются в Гондурасе с 20 по 27 августа.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсменка из Харьковской области Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу на открытой воде, сообщила ХОВА.".