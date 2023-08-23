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Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе

Мир 16:53   23.08.2023
Оксана Якушко
Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе

Спортсменка из Харьковской области Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу на открытой воде, сообщила ХОВА.

Золотую медаль Екатерина Садурская завоевала в дисциплине FIM (свободное погружение), а также установила рекорд Украины – 97 метров. Результат соперницы Линды Паганелли из Италии харьковская спортсменка превзошла на 1 метр.

Соревнования продолжаются в Гондурасе с 20 по 27 августа.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спортсменка из Харьковской области Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу на открытой воде, сообщила ХОВА.".