Харьковчанка Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу в Гондурасе

Спортсменка из Харьковской области Екатерина Садурская победила на чемпионате мира по фридайвингу на открытой воде, сообщила ХОВА.

Золотую медаль Екатерина Садурская завоевала в дисциплине FIM (свободное погружение), а также установила рекорд Украины – 97 метров. Результат соперницы Линды Паганелли из Италии харьковская спортсменка превзошла на 1 метр.

Соревнования продолжаются в Гондурасе с 20 по 27 августа.