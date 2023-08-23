Харків’янка Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Гондурасі
Спортсменка із Харківської області Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на відкритій воді, повідомила ХОВА.
Золоту медаль Катерина Садурська здобула у дисципліні FIM (вільне занурення), а також встановила рекорд України – 97 метрів. Результат суперниці Лінди Паганеллі з Італії харківська спортсменка перевершила на 1 метр.
Змагання тривають у Гондурасі з 20 по 27 серпня.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спортсменка із Харківської області Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на відкритій воді, повідомила ХОВА.".