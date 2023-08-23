Харків’янка Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Гондурасі

Спортсменка із Харківської області Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на відкритій воді, повідомила ХОВА.

Золоту медаль Катерина Садурська здобула у дисципліні FIM (вільне занурення), а також встановила рекорд України – 97 метрів. Результат суперниці Лінди Паганеллі з Італії харківська спортсменка перевершила на 1 метр.

Змагання тривають у Гондурасі з 20 по 27 серпня.