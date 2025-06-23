Интервью и фотосессия спортсменки из Харькова вышли на страницах Voguе

Большое интервью ныряльщицы Екатерины Садурской из Харькова вышло на страницах журнала Vogue Ukraine. За полтора года спортсменка установила семь мировых рекордов во фридайвинге — погружении под воду на задержке дыхания. Она первая в мире женщина, которая достигла глубины 84 метра в дисциплине без ласт.

«Как это — видеть себя в Vogue Ukraine. Не буду врать, я чувствую себя счастливой, — написала Садурская в Facebook. — Это было так естественно и комфортно, как при погружении с китами — не слишком сильное волнение, но радость, ясность и присутствие, потому что это просто произошло в нужное время».

Интервью украшают фотографии Садурской в разных образах: хлопковом белье, гидрокостюме, деловом блейзере и кожаном бомбере. Эта фотосессия, по словам ныряльщицы, длилась девять часов. При этом она подчеркнула: не устала.

«Первая идея была сделать это в бассейне, используя свою стихию, но как только мы туда приехали, Степан Лисовский (фотограф — ред.) принял правильное решение переехать в студию. И вот где я должен почувствовать магию творения в его лучшем виде. Это не первая моя съемка, но, возможно, одна из самых приятных», — написала спортсменка.

Как сообщалось ранее, 26-летняя машинистка харьковского метро Анастасия Мазуркова стала героиней спецпроекта «Ветер перемен» от журнала Vogue Ukraine.