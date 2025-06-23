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Интервью и фотосессия спортсменки из Харькова вышли на страницах Voguе

Спорт 20:43   23.06.2025
Елена Нагорная
Интервью и фотосессия спортсменки из Харькова вышли на страницах Voguе Фото: Vogue Ukraine

Большое интервью ныряльщицы Екатерины Садурской из Харькова вышло на страницах журнала Vogue Ukraine. За полтора года спортсменка установила семь мировых рекордов во фридайвинге — погружении под воду на задержке дыхания. Она первая в мире женщина, которая достигла глубины 84 метра в дисциплине без ласт.

«Как это — видеть себя в Vogue Ukraine. Не буду врать, я чувствую себя счастливой, — написала Садурская в Facebook. — Это было так естественно и комфортно, как при погружении с китами — не слишком сильное волнение, но радость, ясность и присутствие, потому что это просто произошло в нужное время».

Интервью украшают фотографии Садурской в разных образах: хлопковом белье, гидрокостюме, деловом блейзере и кожаном бомбере. Эта фотосессия, по словам ныряльщицы, длилась девять часов. При этом она подчеркнула: не устала.

Екатерина Садурская
Фото: Vogue Ukraine
Екатерина Садурская
Фото: Vogue Ukraine

«Первая идея была сделать это в бассейне, используя свою стихию, но как только мы туда приехали, Степан Лисовский (фотограф — ред.) принял правильное решение переехать в студию. И вот где я должен почувствовать магию творения в его лучшем виде. Это не первая моя съемка, но, возможно, одна из самых приятных», — написала спортсменка.

Екатерина Садурская
Фото: Vogue Ukraine
Екатерина Садурская
Фото: Vogue Ukraine

Как сообщалось ранее, 26-летняя машинистка харьковского метро Анастасия Мазуркова стала героиней спецпроекта «Ветер перемен» от журнала Vogue Ukraine.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 20:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большое интервью ныряльщицы Екатерины Садурской из Харькова вышло на страницах журнала Vogue Ukraine.".