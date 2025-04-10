Единственная в Украине машинистка метро из Харькова стала героиней Voguе

26-летняя Анастасия Мазуркова из Харькова первой в стране овладела когда-то запрещенной для женщин профессией.

Об этом говорится в новом спецпроекте «Ветер перемен» от журнала Vogue Ukraine. Героини Vogue Ukraine овладевают профессиями, которые до сих пор считались недоступными – и собственным примером показывают, как преодолевать гендерные стереотипы.

Длинные темные волосы, большие карие глаза, синяя униформа. Серьезная и сосредоточенная Анастасия работает машинисткой подземки уже год. До сих пор она единственная в Украине женщина, управляющая поездом метро. Несмотря на формальный гендерный паритет – 43% работников Харьковского метрополитена составляют женщины – среди харьковчанок ажиотажа на эту профессию нет.

Раньше женщинам было запрещено работать машинистками. Работа небезосновательно считается вредной: пребывание под землей, влияние электромагнитных полей, шумов могут негативно отражаться на гормональном фоне и репродуктивном здоровье женщин. Без солнечного света, с однообразной картинкой, когда в поле зрения длинные темные переезды с пунктиром освещенных станций, устают глаза и со временем садится зрение.

С 1993 года труд женщин в Украине регулировался «Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда», утвержденным Министерством здравоохранения. В октябре 2017 года документ утратил силу. «Чтобы нормативная база отвечала требованиям гендерной политики», – объясняет спикер харьковского метрополитена Алексей Битнер. Однако моя собеседница убеждена: «Не существует женских или мужских профессий: ты или можешь справиться со своей работой или нет».

Мазуркова закончила Харьковский политех, в 2020 пошла работать в метро: следила, чтобы пассажиры не оставались в вагонах, и подавала сигналы поездам на станции «Салтовская» — конечной остановке, расположенной рядом с наиболее обстреливаемым районом города, Северной Салтовкой. В начале полномасштабного вторжения русские войска подошли вплотную к Харькову. 25 февраля Мазуркова вышла на работу – метро уже остановилось. Ее станция превратилась в укрытие для 2,5 тысяч человек.

Работники метрополитена размещали харьковчан на станции, а когда места не хватало – в поездах туннеля; разгружали гуманитарную помощь и еду; помогали пройти подземкой к железнодорожному вокзалу тем, кто хотел эвакуироваться из города.

Анастасия решила остаться в Харькове: «В те дни работа давала смысл. Была мысль: если мы все уедем, то кто будет здесь работать?»

Движение поездов возобновили только в мае 2022-го. Горожане начали понемногу возвращаться домой. Жизнь в прифронтовом городе адаптировалась к угрозе. В 2023 году в телеграмм-канале харьковской подземки Анастасия увидела объявление о наборе женщин на курсы машинистов. «Возможно, если бы не война, я бы не решилась. Но тогда подумала: если действительно чего-нибудь хочешь, то когда, как не сейчас?» И рискнула. Почти ежемесячно сдавала экзамены, а после началась «обкатка» – обучение управлению поездом. Говорит, что в основном мужском коллективе не сталкивалась с сексизмом, наоборот: опытные коллеги поддерживали и учили.

«На самом деле это сложная и ответственная работа, которая требует постоянной концентрации и держит в напряжении, – признается Анастасия. – Должна быть готова к непредсказуемым ситуациям, например, если во время движения в тоннеле происходит неисправность».

Метро до сих пор спасает горожан от обстрелов, которые не стихают уже три года. Во время воздушных тревог здесь уже обычно прячутся люди. Мазуркова говорит, что за это время окрепла: стала более самостоятельной и решительной. «Харьков остается железобетонным, и мы продолжаем жить свою жизнь вопреки всему».