Люди возвращаются в Харьков — Терехов про угрозу наступления и обстрелы

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в городе нет панических настроений, а о том, что на него идет наступление, никто не говорил.

«Ночь прошла более-менее спокойно. Она очень отличалась от предыдущей ночи, когда действительно было по Харькову нанесли 20 ударов БпЛА. Это новая тактика, когда враг делает таким образом, что за очень сжатый промежуток времени очень много БпЛА попадают в одно место, в один район города Харькова. И свидетелями этого мы были накануне, когда 17 БпЛА в течение примерно часа, даже меньше, чем часа попадали по одной территории города Харькова. Знаете, я приехал сразу после этих обстрелов и видел это все, что там делалось, какой пожар был, как были напуганы люди, проживавшие рядом с этими ужасными взрывами. Да, это новая тактика россиян, она нацелена на то, чтобы запугать людей, чтобы люди были в страхе. Но хочу вам сказать, что я общался с людьми сразу после «прилета», там был определенный страх и опасения, но не было ни одной паники. Хочу поблагодарить наших харьковчан, которых не запугивает такая тактика россиян», — подчеркнул Терехов.

Он также поделился мнением о настроениях в городе в связи с очередными прогнозами российского наступления на Харьковщине.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

«Нам нужно очень взвешенно ко всему относиться. И когда Главком говорит в своем интервью, что началось определенное наступление, наступательные действия по Сумской области, по Харьковской области… Никто не говорил, что идет наступление на город Харьков. И люди все это отлично понимают. Но нужно доносить правду, доносить каждый день эту информацию для того, чтобы люди понимали, что происходит, какая обстановка и где на фронте. И это очень-очень важно. Но я хочу сказать вам, что никакой паники в городе нет. Все работает, люди никуда не уезжают. Напротив, мы фиксируем, что люди возвращаются в Харьков. Хочу сказать, что работает общественный транспорт, работает вся инфраструктура города. Кстати, хочу сказать, что отопление есть в домах харьковчан. Мы не выключали отопление, потому что понимали, что будет похолодание. Был такой прогноз. И знаете, все работает, нет никакого панического настроя», — заверил Терехов.