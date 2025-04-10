Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага

Украинский журналист Виталий Портников объяснил смысл массированных налетов «Шахедов» на Харьков с точки зрения «логики преступника».

Россиянам не удается добиться капитуляции Украины или же победить ее военным путем. Поэтому они действуют в логике войны на истощение, в которой «важной целью должно быть именно гражданское население». Об этом заявил Виталий Портников в эфире программы «Субботний политклуб» на канале Еспресо.

«Значит, что делать? Терроризировать население. Чтобы население понимало, что у него нет иного выхода, кроме как сдаться. И, конечно, первыми с точки зрения террора являются прифронтовые города. Харьков близко от границы. Поэтому может быть еще одна задача. Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно превратить его в город, который не будет иметь никакого серьезного значения для российских границ. То есть превратить мегаполис в районный центр. Чтобы там не было людей, чтобы там не было серьезной инфраструктуры. Чтобы люди Харьков оставляли, чтобы он избавился от своего статуса города военной промышленности, ВПК», — пояснил Портников вероятную мотивацию врага.

Он также напомнил мнение директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Эллы Либановой о будущем Харькова, высказанное ранее. И отметил — такая версия событий РФ явно не устраивает.

«Когда мы говорили с Либановой, директором института демографии Академии наук Украины, она подчеркивала, что Харьков все равно останется таким важным кластером для востока Украины — и с точки зрения своего научного потенциала, и с точки зрения количества населения, и с точки зрения того, что люди с оккупированных территорий переезжают очень часто в Харьков. Но это же должно быть не так с российской точки зрения. Не должно быть никакого кластера. Если санитарную зону нельзя создать просто путем оккупации, то ее можно сделать путем обезлюживания. Это вполне понятная задача. Она не укладывается в логику людей, не совершающих преступления. Но если вы посмотрите глазами преступника – почему он совершает преступление, то вы увидите совершенно точную логику. Здесь пока никакого конфликта с логикой преступления не вижу», — подытожил Портников.

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