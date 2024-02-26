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Харьков сохранит за собой функции технической столицы — демограф Либанова

Общество 10:57   26.02.2024
Оксана Горун
Харьков сохранит за собой функции технической столицы — демограф Либанова Скриншот

Харьков, несмотря на близость к границе, остается классическим метрополисом (большим городом и важным центром страны). Позитивный прогноз о будущем города дала профессор и академик НАНУ Элла Либанова.

Эксперт в сфере социологии и демографии согласилась с тем, что население Харькова уменьшилось, однако он остается и останется важным центром для страны.

«Он (Харьков — Ред.) уменьшился, Херсон, безусловно, уменьшился. Ну, разные весовые категории – у Харькова и у Херсона. Харьков – это классический метрополис. И я абсолютно убеждена, что, несмотря на свою близость к границе, Харьков сохранит за собой функции технической столицы», — заявила Либанова в эфире «Еспресо».

Она отметила, что имеет в виду не массу заводов.

«Я, скажем, убеждена, что танковый завод нужно оттуда убирать. Причем его нужно убирать как из соображений обеспечения целостности этого завода, чтобы его не разрушали, так и соображений безопасности населения. Потому что, пытаясь разрушить харьковский завод, они попадают куда угодно», — пояснила Либанова.

Однако «фишкой» Харькова остаются и останутся вузы технического профиля, а также различные НИИ и лаборатории. Критичным профессор не считает даже отсутствие иностранных студентов.

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«Все это компенсируется тем, что наши идут обучаться. И я, кстати, в отличие от большинства людей, анализирующих ситуацию с образованием, считаю, что образование – это вообще не о рынке труда. Образование – это о человеческом развитии. Об умении контактировать, об умении коммуницировать, об умении анализировать, об умении высказывать свои мысли, доказывать свое мнение, справедливость своего мнения и так далее, а о рынке труда – это «скил». Это колледжи,  профессионально-технические заведения. Это о них нужно говорить», — расшифровала профессор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, несмотря на близость к границе, остается классическим метрополисом (большим городом и важным центром страны). Позитивный прогноз о будущем города дала профессор и академик НАНУ Элла Либанова".