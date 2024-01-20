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Харькову нужно будет себя пересобирать — Жадан о том, что нельзя восстановить

Общество 21:12   20.01.2024
Оксана Горун
Харькову нужно будет себя пересобирать — Жадан о том, что нельзя восстановить Фото: скриншот

Харьковский писатель Сергей Жадан заявил, что его родной город после большой войны уже не станет таким, как прежде.

«Понятно, что, когда бы, как и где не закончилась эта большая война, Харькову нужно будет себя «пересобирать». И каким он будет после войны, я думаю, сейчас очень трудно сказать, потому что этот прифронтовой, приграничный статус останется, что бы ни было. То, что он изменится социально, экономически, то, что он изменится демографически, это уже понятно. А что будет, посмотрим», — сказал Жадан в интервью «Radio NV».

Так, писатель считает, что Харьков уже не будет городом студентов — и это существенно повлияет и на его демографию, и на «характер».

«Харьковские аудитории – университетские, институтские – пустуют, и вряд ли они будут заполняться в ближайшее время. Соответственно, это огромное социальное изменение в принципе в структуре и механизмах города. Потому что это рабочие места, это занятость, потому что это инвестиции, потому что это перспективы. Харьков жил так, с пониманием того, что есть это огромное количество студентов, огромное количество преподавателей, огромный образовательный и научный потенциал, так или иначе работающий и определяющий ближайший характер города. И это все сейчас сдвинулось, это все сейчас сломано, и в определенной степени это восстановить нельзя будет», — отметил Жадан.

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При этом он подчеркнул, что даже несмотря на тревогу, в Харькове «остается какой-то безумный запас силы, веры и надежды».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель Сергей Жадан заявил, что его родной город после большой войны уже не станет таким, как прежде".