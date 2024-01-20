Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити

Харківський письменник Сергій Жадан заявив, що його рідне місто після великої війни вже не стане таким, як раніше.

“Зрозуміло, що, коли б, як і де не закінчилася ця велика війна, Харкову треба буде себе “перезбирати”. І яким він буде після війни, я думаю, зараз дуже важко сказати, тому що цей прифронтовий, прикордонний статус його залишиться, що б не було. Те, що він зміниться соціально, економічно, те, що він зміниться демографічно, це вже зрозуміло. А що буде, подивимося“, – сказав Жадан в інтерв’ю “Radio NV”.

Так, письменник вважає, що Харків уже не буде містом студентів – і це суттєво вплине і на його демографію, і на “характер”.

“Харківські аудиторії – університетські, інститутські – стоять порожні, і навряд чи вони будуть заповнюватися найближчим часом. Відповідно, це величезна соціальна зміна в принципі в структурі та механізмах міста. Тому що це робочі місця, це зайнятість, тому що це інвестиції, тому що це перспективи. Харків жив так, з розумінням того, що є оця величезна кількість студентів, величезна кількість викладачів, величезний освітній і науковий потенціал, який так чи інакше працює, і який визначає ближчий характер міста. І це все зараз зрушилося, це все зараз поламане, і певною мірою це відновити не можна буде“, – зазначив Жадан.

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При цьому він підкреслив, що навіть попри тривогу, в Харкові “залишається якийсь божевільний запас сили, віри та надії”.