Live
  • Сб 20.01.2024
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити

Суспільство 21:12   20.01.2024
Оксана Горун
Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити

Харківський письменник Сергій Жадан заявив, що його рідне місто після великої війни вже не стане таким, як раніше.

Зрозуміло, що, коли б, як і де не закінчилася ця велика війна, Харкову треба буде себе “перезбирати”. І яким він буде після війни, я думаю, зараз дуже важко сказати, тому що цей прифронтовий, прикордонний статус його залишиться, що б не було. Те, що він зміниться соціально, економічно, те, що він зміниться демографічно, це вже зрозуміло. А що буде, подивимося“, – сказав Жадан в інтерв’ю “Radio NV”.

Так, письменник вважає, що Харків уже не буде містом студентів – і це суттєво вплине і на його демографію, і на “характер”.

Харківські аудиторії – університетські, інститутські – стоять порожні, і навряд чи вони будуть заповнюватися найближчим часом. Відповідно, це величезна соціальна зміна в принципі в структурі та механізмах міста. Тому що це робочі місця, це зайнятість, тому що це інвестиції, тому що це перспективи. Харків жив так, з розумінням того, що є оця величезна кількість студентів, величезна кількість викладачів, величезний освітній і науковий потенціал, який так чи інакше працює, і який визначає ближчий характер міста. І це все зараз зрушилося, це все зараз поламане, і певною мірою це відновити не можна буде“, – зазначив Жадан.

Читайте також: Андрій Шевченко приїхав до Харкова

При цьому він підкреслив, що навіть попри тривогу, в Харкові “залишається якийсь божевільний запас сили, віри та надії”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківська гімнастка виступила перед Папою Римським (фото)
Харківська гімнастка виступила перед Папою Римським (фото)
20.01.2024, 22:00
Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити
Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити
20.01.2024, 21:12
У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня
У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня
20.01.2024, 20:33
Андрій Шевченко приїхав до Харкова
Андрій Шевченко приїхав до Харкова
20.01.2024, 15:44
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку – Генштаб
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку – Генштаб
20.01.2024, 20:00
Мама загинула, а малюків урятували харківські військові (відео)
Мама загинула, а малюків урятували харківські військові (відео)
20.01.2024, 18:48

Новини за темою:

20:06
Головні новини Харкова 20.01: 21 атака на Куп’янському напрямку, Шевченко
20:00
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку – Генштаб
10:04
Без допомоги США в України можуть закінчитися снаряди артилерії й ППО – CNN
08:16
Під Куп’янськом просування є і у ЗСУ, і в армії РФ – ISW
07:14
Генштаб повідомив про 12 атак ворога на Харківщині

Ви читали новину: «Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський письменник Сергій Жадан заявив, що його рідне місто після великої війни вже не стане таким, як раніше".