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Андрій Шевченко приїхав до Харкова

Спорт 15:44   20.01.2024
Оксана Горун
Андрій Шевченко приїхав до Харкова Фото: фейсбук Андрія Шевченка

Легендарний український та італійський форвард та екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко запостив фото на тлі будівлі ХОВА.

“Харків. Незламне місто сильних та вільних людей. У мене пов’язані з ним так багато хороших спогадів. Дуже радий знову бути тут”, – написав Шевченко у фейсбуці 20 січня.

Раніше Шевченко повідомляв, що проводить зустрічі із представниками регіональних асоціацій футболу.

Говоримо про міжнародні стандарти, роботу з дітьми, диджиталізацію асоціації, яка створить усі передумови для максимальної прозорості. Для мене важливо почути бачення українських фахівців щодо розвитку футболу під час повномасштабної війни. Адже маємо не тільки втримати те, що є, але і йти вперед, ставити високі та амбітні цілі“, – пояснював знаменитий футболіст.

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Нагадаємо, зараз Андрій Шевченко – віцепрезидент Національного олімпійського комітету України. Він є єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу, вибори якого мають відбутися 25 січня. Також знаменитий форвард і тренер – позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського, а з початком повномасштабного вторгнення РФ став амбасадором проєкту “United24”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легендарний український та італійський форвард та екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко запостив фото на тлі будівлі ХОВА".