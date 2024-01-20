Андрей Шевченко приехал в Харьков

Легендарный украинский и итальянский форвард и экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко запостил фото на фоне здания ХОВА.

«Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связано с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь», — написал Шевченко в facebook 20 января.

Раньше Шевченко писал, что проводит встречи с представителями региональных ассоциаций футбола.

«Говорим о международных стандартах, работе с детьми, диджилизации ассоциации, которая создаст все предпосылки для максимальной прозрачности. Для меня важно услышать видение украинских специалистов по развитию футбола во время полномасштабной войны. Ведь мы должны не только удержать то, что есть, но и идти вперед, ставить высокие и амбициозные цели», — пояснял знаменитый футболист.

Напомним, сейчас Андрей Шевченко – вице-президент Национального олимпийского комитета Украины. Он является единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола, выборы которого должны пройти 25 января. Также знаменитый форвард и тренер – внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского, а с началом полномасштабного вторжения РФ стал послом проекта «United24».