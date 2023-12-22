Вакарчук на встрече с 92 ОШБр напомнил, как пели в метро Харькова (фото)
Фото: facebook 92 ОШБр
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук приехал в гости к воинам харьковской 92 ОШБр. Бойцы поделились впечатлениями в facebook.
«Ценю нашу дружбу и встречи! Помню, как пели в метро Харькова, на Салтовке, на позициях, каждую встречу помню и ценю вас, дорогие мои друзья. Хочу вас поблагодарить от себя и Украины за ваши выдержку, мужество и силу духа!» — обратился к воинам Вакарчук.
Его приезд и выступление для 92 ОШБр стали сюрпризом. Певец поддержал военных и исполнил свои хиты «Я їду до дому», «Все буде добре», «Я на небі» и другие.
«Спасибо, Святослав, за энергетику и искренность!» — поблагодарили воины на своей странице в соцсетях.
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- Категории: Культура, Общество, Репортаж, Харьков; Теги: 92 ошбр, вакарчук, новости Харькова, Океан Эльзы;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук приехал в гости к воинам харьковской 92 ОШБр. Бойцы поделились впечатлениями в facebook".