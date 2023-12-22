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Вакарчук на встрече с 92 ОШБр напомнил, как пели в метро Харькова (фото)

Культура 10:30   22.12.2023
Оксана Горун
Вакарчук на встрече с 92 ОШБр напомнил, как пели в метро Харькова (фото) Фото: facebook 92 ОШБр

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук приехал в гости к воинам харьковской 92 ОШБр. Бойцы поделились впечатлениями в facebook.

«Ценю нашу дружбу и встречи! Помню, как пели в метро Харькова, на Салтовке, на позициях, каждую встречу помню и ценю вас, дорогие мои друзья. Хочу вас поблагодарить от себя и Украины за ваши выдержку, мужество и силу духа!» — обратился к воинам Вакарчук.

Вакарчук и 92 ОШБр 7
Фото: facebook 92 ОШБр

Его приезд и выступление для 92 ОШБр стали сюрпризом. Певец поддержал военных и исполнил свои хиты «Я їду до дому», «Все буде добре», «Я на небі» и другие.

Вакарчук и 92 ОШБр 2
Фото: facebook 92 ОШБр

«Спасибо, Святослав, за энергетику и искренность!» — поблагодарили воины на своей странице в соцсетях.

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Вакарчук и 92 ОШБр
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 3
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 4
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 5
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 6
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 9
Фото: facebook 92 ОШБр
Вакарчук и 92 ОШБр 10
Фото: facebook 92 ОШБр
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук приехал в гости к воинам харьковской 92 ОШБр. Бойцы поделились впечатлениями в facebook".