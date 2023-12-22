Вакарчук на встрече с 92 ОШБр напомнил, как пели в метро Харькова (фото)

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук приехал в гости к воинам харьковской 92 ОШБр. Бойцы поделились впечатлениями в facebook.

«Ценю нашу дружбу и встречи! Помню, как пели в метро Харькова, на Салтовке, на позициях, каждую встречу помню и ценю вас, дорогие мои друзья. Хочу вас поблагодарить от себя и Украины за ваши выдержку, мужество и силу духа!» — обратился к воинам Вакарчук.

Его приезд и выступление для 92 ОШБр стали сюрпризом. Певец поддержал военных и исполнил свои хиты «Я їду до дому», «Все буде добре», «Я на небі» и другие.

«Спасибо, Святослав, за энергетику и искренность!» — поблагодарили воины на своей странице в соцсетях.