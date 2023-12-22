Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото)
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів харківської 92 ОШБр. Бійці поділилися враженнями у фейсбуці.
“Ціную нашу дружбу і зустрічі! Пам’ятаю, як співали у метро Харкова, на Салтівці, на позиціях, кожну зустріч пам’ятаю і ціную вас, дорогі мої друзі. Хочу вам подякувати від себе та України за ваші витримку, мужність і силу духу!” – звернувся до воїнів Вакарчук.
Його приїзд та виступ для 92 ОШБр стали сюрпризом. Співак підтримав воєнних та виконав свої хіти “Я їду до дому”, “Все буде добре”, “Я на небі” та інші.
“Дякуємо, Святославе, за енергетику та щирість!” – написали воїни на своїй сторінці в соцмережах.
Читайте також: “Разом можемо все”: Вакарчук заспівав “Червону руту” із ізюмчанами (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, вакарчук, новини Харкова, Океан Эльзы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів харківської 92 ОШБр. Бійці поділилися враженнями у фейсбуці".