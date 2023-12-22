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Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото)

Культура 10:30   22.12.2023
Оксана Горун
Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото) Фото: фейсбук 92 ОШБр

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів харківської 92 ОШБр. Бійці поділилися враженнями у фейсбуці.

“Ціную нашу дружбу і зустрічі! Пам’ятаю, як співали у метро Харкова, на Салтівці, на позиціях, кожну зустріч пам’ятаю і ціную вас, дорогі мої друзі. Хочу вам подякувати від себе та України за ваші витримку, мужність і силу духу!” – звернувся до воїнів Вакарчук.

Вакарчук та 92 ОШБр 7
Фото: фейсбук 92 ОШБр

Його приїзд та виступ для 92 ОШБр стали сюрпризом. Співак підтримав воєнних та виконав свої хіти “Я їду до дому”, “Все буде добре”, “Я на небі” та інші.

Вакарчук та 92 ОШБр 2
Фото: фейсбук 92 ОШБр

“Дякуємо, Святославе, за енергетику та щирість!” – написали воїни на своїй сторінці в соцмережах.

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Вакарчук та 92 ОШБр
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 3
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 4
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 5
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 6
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 9
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Вакарчук та 92 ОШБр 10
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів харківської 92 ОШБр. Бійці поділилися враженнями у фейсбуці".