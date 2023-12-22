Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото)

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у гості до воїнів харківської 92 ОШБр. Бійці поділилися враженнями у фейсбуці.

“Ціную нашу дружбу і зустрічі! Пам’ятаю, як співали у метро Харкова, на Салтівці, на позиціях, кожну зустріч пам’ятаю і ціную вас, дорогі мої друзі. Хочу вам подякувати від себе та України за ваші витримку, мужність і силу духу!” – звернувся до воїнів Вакарчук.

Його приїзд та виступ для 92 ОШБр стали сюрпризом. Співак підтримав воєнних та виконав свої хіти “Я їду до дому”, “Все буде добре”, “Я на небі” та інші.

“Дякуємо, Святославе, за енергетику та щирість!” – написали воїни на своїй сторінці в соцмережах.