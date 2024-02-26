Харків збереже за собою функції технічної столиці – демограф Лібанова

Харків, попри близькість до кордону, залишається класичним метрополісом (великим містом і важливим центром країни). Позитивний прогноз щодо майбутнього міста дала професорка та академікиня НАНУ Елла Лібанова.

Експертка у сфері соціології та демографії погодилася з тим, що населення Харкова поменшало, проте він залишається та залишиться важливим центром для країни.

“Він (Харків – Ред.) зменшився, Херсон безумовно зменшився. Ну, то різні вагові категорії – у Харкова й у Херсона. Харків – це класичний метрополіс. І я абсолютно переконана, що попри свою близькість до кордону Харків збереже за собою функції технічної столиці“, – заявила Лібанова в етері “Еспресо”.

Вона зазначила, що має на увазі не велику кількість заводів.

“Я, скажімо, переконана, що танковий завод треба звідти прибирати. Причому його треба прибирати як з міркувань забезпечення цілісності цього заводу, щоб його не руйнували, так і з міркувань безпеки населення. Тому що, намагаючись зруйнувати харківський завод, вони влучають куди завгодно“, – пояснила Лібанова.

Проте “фішкою” Харкова залишаються та залишаться виші технічного профілю, а також різні НДІ та лабораторії. Критичною професорка не вважає навіть відсутність іноземних студентів.

“Усе це компенсується тим, що наші йдуть вчитися. І я, до речі, на відміну від більшості людей, які аналізують ситуацію з освітою, вважаю, що освіта – це взагалі не про ринок праці. Освіта – це про людський розвиток. Про вміння контактувати, про вміння комунікувати, про вміння аналізувати, про вміння висловлювати свої думки, доводити свою думку, справедливість своєї думки й так далі, а про ринок праці – це “скіл”, це коледжі, це професійно-технічні заклади. Це про них треба говорити“, – розшифрувала професорка.