Харків збереже за собою функції технічної столиці – демограф Лібанова
Харків, попри близькість до кордону, залишається класичним метрополісом (великим містом і важливим центром країни). Позитивний прогноз щодо майбутнього міста дала професорка та академікиня НАНУ Елла Лібанова.
Експертка у сфері соціології та демографії погодилася з тим, що населення Харкова поменшало, проте він залишається та залишиться важливим центром для країни.
“Він (Харків – Ред.) зменшився, Херсон безумовно зменшився. Ну, то різні вагові категорії – у Харкова й у Херсона. Харків – це класичний метрополіс. І я абсолютно переконана, що попри свою близькість до кордону Харків збереже за собою функції технічної столиці“, – заявила Лібанова в етері “Еспресо”.
Вона зазначила, що має на увазі не велику кількість заводів.
“Я, скажімо, переконана, що танковий завод треба звідти прибирати. Причому його треба прибирати як з міркувань забезпечення цілісності цього заводу, щоб його не руйнували, так і з міркувань безпеки населення. Тому що, намагаючись зруйнувати харківський завод, вони влучають куди завгодно“, – пояснила Лібанова.
Проте “фішкою” Харкова залишаються та залишаться виші технічного профілю, а також різні НДІ та лабораторії. Критичною професорка не вважає навіть відсутність іноземних студентів.
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“Усе це компенсується тим, що наші йдуть вчитися. І я, до речі, на відміну від більшості людей, які аналізують ситуацію з освітою, вважаю, що освіта – це взагалі не про ринок праці. Освіта – це про людський розвиток. Про вміння контактувати, про вміння комунікувати, про вміння аналізувати, про вміння висловлювати свої думки, доводити свою думку, справедливість своєї думки й так далі, а про ринок праці – це “скіл”, це коледжі, це професійно-технічні заклади. Це про них треба говорити“, – розшифрувала професорка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: демография, новини Харкова, Элла Либанова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, попри близькість до кордону, залишається класичним метрополісом (великим містом і важливим центром країни). Позитивний прогноз щодо майбутнього міста дала професорка та академікиня НАНУ Елла Лібанова".