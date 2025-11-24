Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська

Фридайверка знову вразила світ, здобувши чергове неймовірне досягнення на змаганнях під егідою AIDA у Домініці, повідомили у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

“У своїй коронній дисципліні — занурення з постійною вагою без ластів (CNF), у якій цього року вона вже двічі ставала чемпіонкою світу, Катерина показала феноменальний результат. 86 метрів! Це — новий світовий рекорд, яким Садурська перевершила своє попереднє досягнення та знову вписала своє ім’я в історію світового фридайвингу”, – поінформували в департаменті.

Як повідомляла МГ “Об’єктив” у липні, Садурська шість разів ставала чемпіонкою світу з фридайвінгу в дисциплінах CNF та FIM. На її рахунку на той момент було сім світових рекордів: від 74 до 84 метрів у зануренні без ластів (CNF).

Велике інтерв’ю Садурської вийшло у червні на сторінках журналу Vogue Ukraine. Його прикрашають фотографії спортсменки у різних образах: бавовняній білизні, гідрокостюмі, діловому блейзері та шкіряному бомбері. Ця фотосесія, за словами пірнальниці, тривала дев’ять годин.