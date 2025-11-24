Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
Фридайверка знову вразила світ, здобувши чергове неймовірне досягнення на змаганнях під егідою AIDA у Домініці, повідомили у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
“У своїй коронній дисципліні — занурення з постійною вагою без ластів (CNF), у якій цього року вона вже двічі ставала чемпіонкою світу, Катерина показала феноменальний результат. 86 метрів! Це — новий світовий рекорд, яким Садурська перевершила своє попереднє досягнення та знову вписала своє ім’я в історію світового фридайвингу”, – поінформували в департаменті.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” у липні, Садурська шість разів ставала чемпіонкою світу з фридайвінгу в дисциплінах CNF та FIM. На її рахунку на той момент було сім світових рекордів: від 74 до 84 метрів у зануренні без ластів (CNF).
Велике інтерв’ю Садурської вийшло у червні на сторінках журналу Vogue Ukraine. Його прикрашають фотографії спортсменки у різних образах: бавовняній білизні, гідрокостюмі, діловому блейзері та шкіряному бомбері. Ця фотосесія, за словами пірнальниці, тривала дев’ять годин.
Читайте також: Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: Катерина Садурская, новини Харкова, спорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 18:32;