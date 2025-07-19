У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки

19 липня пірнальниця Катерина Садурська з Харкова відзначає свій день народження – їй виповнюється 33 роки. Спортсменка встановила низку світових рекордів у фридайвінгу – зануренні під воду на затримці дихання.

На честь її свята Kharkiv Freediving club нагадав досягнення Садурської. Вона шість разів ставала чемпіонкою світу з фрідайвінгу в дисциплінах CNF та FIM. На її рахунку – сім світових рекордів: від 74 м до неймовірних 84 м у зануренні без ласт (CNF).

Нагадаємо, велике інтерв’ю Катерини Садурської вийшло на сторінках журналу Vogue Ukraine. Інтерв’ю прикрашають фотографії спортсменки у різних образах: бавовняній білизні, гідрокостюмі, діловому блейзері та шкіряному бомбері. Ця фотосесія, за словами пірнальниці, тривала дев’ять годин. Однак вона підкреслила: не втомилась.