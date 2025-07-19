Live
  • Сб 19.07.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки

Спорт 15:17   19.07.2025
Вікторія Яковенко
У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки

19 липня пірнальниця Катерина Садурська з Харкова відзначає свій день народження – їй виповнюється 33 роки. Спортсменка встановила низку світових рекордів у фридайвінгу – зануренні під воду на затримці дихання.

На честь її свята Kharkiv Freediving club нагадав досягнення Садурської. Вона шість разів ставала чемпіонкою світу з фрідайвінгу в дисциплінах CNF та FIM. На її рахунку – сім світових рекордів: від 74  м до неймовірних 84  м у зануренні без ласт (CNF).

Нагадаємо, велике інтерв’ю Катерини Садурської вийшло на сторінках журналу Vogue Ukraine. Інтерв’ю прикрашають фотографії спортсменки у різних образах: бавовняній білизні, гідрокостюмі, діловому блейзері та шкіряному бомбері. Ця фотосесія, за словами пірнальниці, тривала дев’ять годин. Однак вона підкреслила: не втомилась.

Читайте також: Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
19.07.2025, 16:15
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
«Недовіра заступниці Синєгубова»: ОВА каже про маніпуляції, деталі про скандал
«Недовіра заступниці Синєгубова»: ОВА каже про маніпуляції, деталі про скандал
19.07.2025, 15:35
У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки
У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки
19.07.2025, 15:17
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, скандал нардепа й ХОВА
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, скандал нардепа й ХОВА
19.07.2025, 15:40
У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води
У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води
17.07.2025, 11:54

Новини за темою:

16:22
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова

Ви читали новину: «У спортсменки з Харкова Садурської – день народження: досягнення чемпіонки»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня пірнальниця Катерина Садурська з Харкова відзначає свій день народження – їй виповнюється 33 роки. ".