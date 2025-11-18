Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
Стало відомо ім’я загиблої внаслідок ракетних ударів по місту Берестин у ніч на 18 листопада.
«17-річна чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур померла від поранень, яких зазнала під час нічної ракетної атаки РФ по Берестину. Після першого удару родина виїхала з дому, але повернулася через 40 хвилин. Другий «приліт» стався поруч із їхнім будинком, розповів батько дівчини Віталій Бахур», – повідомили у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
Зазначається, що 19 листопада Карина мала вирушити на кубок світу в Австрію, а 5 грудня святкувати своє 18-річчя.
Нагадаємо, РФ почала обстрілювати Берестин напередодні близько 22:50. Спочатку зафіксували удари двома «Іскандерами». Приблизно за годину ворог випустив ще дві ракети, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Загинула 17-річна дівчина. Вісім людей, серед яких 16-річний хлопець, отримали поранення. Ще дві жінки зазнали гострої стресової реакції.
Читайте також: РФ заявила про «оточення ЗСУ» на Харківщині: українські воїни спростували фейк
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: берестин, загибла, харківщина, чемпионка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 15:28;