Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин

Стало відомо ім’я загиблої внаслідок ракетних ударів по місту Берестин у ніч на 18 листопада.

«17-річна чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур померла від поранень, яких зазнала під час нічної ракетної атаки РФ по Берестину. Після першого удару родина виїхала з дому, але повернулася через 40 хвилин. Другий «приліт» стався поруч із їхнім будинком, розповів батько дівчини Віталій Бахур», – повідомили у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Зазначається, що 19 листопада Карина мала вирушити на кубок світу в Австрію, а 5 грудня святкувати своє 18-річчя.

Нагадаємо, РФ почала обстрілювати Берестин напередодні близько 22:50. Спочатку зафіксували удари двома «Іскандерами». Приблизно за годину ворог випустив ще дві ракети, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Загинула 17-річна дівчина. Вісім людей, серед яких 16-річний хлопець, отримали поранення. Ще дві жінки зазнали гострої стресової реакції.